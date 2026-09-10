Češi neznají rozdíl mezi režimy pračky a používají je špatně. Můžou na tom prodělat klidně i 1 500 Kč

Většina domácností u pračky roky spoléhá na jeden zažitý program. Naházíme prádlo, otočíme voličem tam, kam jsme zvyklí, a spustíme. Málokdo přitom tuší, že zrovna tahle volba rozhoduje o tom, kolik za praní zaplatíme. A na účtu za elektřinu se to pořádně pozná.
Programy na pračce nejsou jen ozdoba
Moderní pračka nabízí spoustu programů, ale běžná domácnost sáhne pořád po dvou třech. Škoda, protože každý z nich se chová úplně jinak. Rychlé praní má prádlo hotové zhruba za hodinu, jenže tempo si vybírá daň v podobě prudšího ohřevu a vyšší spotřeby energie. Program na bavlnu je spolehlivý univerzál na většinu prádla. A nad úsporným eko programem visí největší otazníky.
Kdo netuší, čím se jednotlivé režimy liší, drží se toho svého. Nejčastěji rychlého cyklu nebo vysoké teploty, protože obojí budí dojem, že vypere pořádně. Ve skutečnosti obojí zvedá cenu praní.
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Na eko programu lidi odrazuje jedna věc. Táhne se klidně tři hodiny, tedy o poznání déle než rychlý cyklus. Z toho mnozí usoudí, že delší běh nutně spolkne víc proudu. Je to naopak. Voda se v úsporném režimu zahřívá jen mírně, prádlo se v ní máčí déle a celý cyklus si vystačí s menší spotřebou než krátké praní za vysoké teploty.
Jeden háček to má. U některých levnějších praček bývá eko spíš reklamní nálepka a ušetří hlavně vodu, kdežto na spotřebě energie se skoro neprojeví. Jestli váš režim opravdu šetří, napoví certifikáty typu Energy Star nebo EU Ecolabel a nezávislé testy konkrétního modelu.
Teplota je největší žrout peněz
Tady leží podstata celé věci. Drtivá většina proudu, který pračka spotřebuje, tedy zhruba devět desetin, jde na jediné: ohřát vodu. Otáčení bubnu i ždímání si berou jen zlomek. Voda přitéká z vodovodu studená a spotřebič ji musí ohřát o desítky stupňů výš, což je energeticky nejnáročnější část praní.
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Právě proto je rozdíl mezi třicítkou a šedesátkou dražší, než se zdá. Zahřát lázeň na příjemných třicet stupňů stojí pár korun. Dotáhnout ji na dvojnásobek ale spotřebu zhruba ztrojnásobí. Zatímco jeden cyklus na třicítce spolkne kolem 0,3 až 0,4 kWh, na šedesátce klidně kilowatthodinu i víc.
Rozdíl mezi oběma teplotami přehledně shrnuje následující tabulka:
Teplota praní Spotřeba na jeden cyklus Pro jaké prádlo se hodí 30 °C 0,3 až 0,4 kWh běžně nošená trička, košile a kalhoty 60 °C kolem 1 kWh i víc povlečení, ručníky a prádlo po viróze Za rok se špatné návyky pořádně prodraží Přečtěte si také: Jedna vrstva místo tří. Technik ukázal řešení, které zvládne i chalupu
Jedno praní navíc člověk snadno přejde, u dražšího cyklu jde o pár korun. Jenže pračka jede v domácnosti pořád dokola. Kdo pere několikrát týdně, nasbírá za rok klidně dvě stě cyklů, a u rodiny s dětmi to bývá ještě víc. Když každý z nich běží zbytečně na šedesát, narůstá rozdíl proti chladnému praní zhruba o 0,7 kWh na dávku. Za rok se to při dnešních cenách proudu vyšplhá na 1 000 až 1 500 korun, které mizí jen kvůli teplotě, jakou prádlo většinou vůbec nepotřebuje.
Účet zvedají i další zlozvyky. Kdo pouští pračku poloprázdnou, prodělá na každém kusu prádla, protože při poloviční náplni neušetří polovinu energie, ale sotva třetinu. Zbytečně navolená předpírka přihodí další vodu i proud. Poskládejte tyhle drobnosti k sobě a roční přeplatek ještě povyroste.
Kdy se vyšší teplota přesto vyplatí
Vyšší teplota má pořád svůj smysl, jen ji šetřete na vybrané kousky. Jednou za čas prospěje samotné pračce, když ji pustíte naprázdno horkým cyklem, aby uvnitř nezůstával pach a nánosy. Hodí se i ve chvíli, kdy někdo doma prochází virózou a chcete mít jistotu, že se nákaza nerozjede dál. A svoje místo má u povlečení a ručníků, kde se usazují roztoči i zbytky odumřelé pokožky.
Přečtěte si také: Tři milimetry místo 15 centimetrů. Odborník ukázal izolaci pro staré domy Vyšší teplota dává smysl u povlečení a ručníků, kde se usazují roztoči i zbytky odumřelé pokožky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na trika, košile i kalhoty z běžného dne ale bohatě stačí třicet stupňů. Dnešní tekuté prostředky obsahují enzymy, kterým k rozběhu postačí vlažná lázeň kolem 20 až 30 stupňů, a zaschlý pot i mastnotu rozloží bez kapky horké vody. Chladnější praní navíc prodlouží život oblíbenému oblečení, protože ve vysokých teplotách barvy rychleji ztrácejí sytost a pružné materiály se unaví dřív, než by musely.
Zdroje: https://www.fajntip.cz/clanky/kolik-elektriny-spolyka-pracka-pri-prani-na-60-c-misto-na-30-c-kdyz-spocitali-ten-rozdil-za-rok-nestacili-se-divit-20260818-10969.html, https://www.innogy.cz/radce/tipy/spotreba-pracky/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/zmerili-jsme-kolik-elektriny-spotrebuje-pracka-pri-prani-na-20-30-a-40c-rozdil-nas-prekvapil-32256.html, https://energozrouti.cz/clanek/timto-setricim-rezimem-na-pracce-si-naopak-spotrebu-zvysite-funguje-jen-na-papire, https://www.nazeleno.cz/bydleni/usporne-spotrebice/ekonomicke-prani-jak-nejvice-usetrit.aspx
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