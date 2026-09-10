Apple představil AirPods 5 ve dvou verzích. Potlačí hluk i bez špuntů, jenže Češi přijdou o funkci, kvůli které to dává smysl

V pondělí 9. září 2026 stál Greg Joswiak na pódiu a vedle iPhonu 18 Pro a Apple Watch Series 12 představil pátou generaci AirPodů. Apple ji neprodával jako „lepší zvuk“. Prodával trojkombinaci: otevřené ANC, hlasovou asistentku Siri AI bez dotyku a okamžité tlumočení cizích jazyků přímo do ucha. Jenže pro českého kupce z té trojice reálně funguje jen první bod. Siri AI totiž Apple v celé Evropské unii na iPhonu, iPadu a Apple Watch zatím blokuje, a čeština navíc není mezi podporovanými jazyky ani pro samotnou Apple Intelligence, ani pro funkci okamžitého tlumočení. Zbývá tedy hardware. A ten stojí za rozbor.
Dvě verze, rozdíl pět stovek
Český Apple Store spustil předobjednávky v den oznámení, prodej v kamenných obchodech startuje 18. září. Na výběr jsou dvě varianty:
AirPods 5 AirPods 5 s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem Cena v ČR 3 490 Kč 3 990 Kč ANC ✓ ✓ Výdrž s ANC (sluchátka) 4 hodiny 5 hodin Výdrž s ANC (s pouzdrem) neuvedeno až 22 hodin Bezdrátové nabíjení pouzdra ✗ ✓ (Qi / Apple Watch) Reproduktor pouzdra pro Najít ✗ ✓ Ovládání hlasitosti přejetím po stopce ✗ ✓
Za příplatek 500 Kč dostanete hodinu poslechu navíc na jedno nabití, bezdrátové nabíjení, zvukový lokátor ztraceného pouzdra a ovládání hlasitosti přejetím. Kdo sluchátka nosí denně a občas je hledá pod polštářem, ten si příplatek obhájí snadno.
ANC bez špuntů: jak to funguje a kde je strop
Aktivní potlačení hluku v otevřené konstrukci zní jako protimluv. Špunty izolují pasivně: ucpou zvukovod a teprve pak elektronika doladí zbytek. AirPods 5 žádné pasivní utěsnění nemají. Spoléhají na čip H2, sadu mikrofonů a to, co Apple nazývá „multiportová akustická architektura“, tedy tvarování zvukového proudění tak, aby protifázový signál zasáhl co nejvíc okolního hluku ještě před bubínkem.
Apple tvrdí, že AirPods 5 odstraní až o 50 % více hluku než AirPods 4 s ANC. Zní to impozantně, dokud si nepřečtete druhou část rovnice: AirPods Pro 3 mají podle téhož Applu až třikrát účinnější potlačení hluku než AirPods 5. Otevřená konstrukce má prostě fyzikální strop. Kdo chce maximum ticha, potřebuje špunty.
Pro koho to přesto dává smysl? Pro lidi, kterým špunty nesedí, tlačí nebo je z nich bolí uši. A těch není málo. AirPods 5 jim poprvé nabízejí ANC za cenu, která dřív nekoupila ani základní AirPods 4 bez potlačení hluku.
Cenový posun, který mluví víc než AI sliby
Tady je číslo, které si zaslouží pozornost. AirPods 4 bez ANC stály v českém Apple Storu 3 490 Kč. AirPods 4 s ANC pak 4 990 Kč. Nové AirPods 5 startují na 3 490 Kč, a ANC mají obě verze. Apple tedy stáhl aktivní potlačení hluku o celou cenovou úroveň níž. Kdo dřív váhal, jestli si za ANC připlatit patnáct stovek, teď nemusí řešit nic. Dostane ho automaticky.
V českém kontextu je tohle reálně největší novinka páté generace. Žádná AI, žádné tlumočení, prostě levnější vstup do otevřeného ANC v ekosystému Applu.
Funkce, kterou Češi nedostanou (a proč)
Apple při představení AirPods 5 výrazně akcentoval Siri AI, hlasovou asistentku nové generace, která má rozumět kontextu, reagovat bez probuzení a propojit se s aplikacemi třetích stran. Vedle ní stavěl okamžité tlumočení: člověk mluví česky, protistrana slyší angličtinu, a naopak. Zní to jako sci-fi. A v Česku to sci-fi zatím zůstane.
Problém má dvě vrstvy:
Siri AI v EU nefunguje na iPhonu, iPadu ani Apple Watch. Apple to na svých stránkách formuluje opatrně („zpočátku nebude k dispozici“) a odkazuje na hledání řešení, které zachová soukromí a bezpečnost. Prakticky jde o střet s evropskou regulací, konkrétně s požadavky na zpracování dat. Beta Siri AI startuje 14. září 2026 v angličtině, další jazyky (francouzština, japonština, korejština, portugalština, španělština) mají přijít v říjnu. Čeština? Bez termínu. Čeština chybí i v Apple Intelligence a v okamžitém tlumočení. I kdyby Siri AI v EU někdy odblokovali, český uživatel by potřeboval přepnout jazyk zařízení na podporovaný, aby funkce vůbec fungovala. Tlumočení s AirPody češtinu mezi podporovanými jazyky neuvádí.
Nejde o záměrnou diskriminaci českého trhu. Stejný problém řeší Němci, Francouzi i Španělé; Siri AI na iPhonu v EU prostě není. Ale právě proto je důležité říct na rovinu: Apple prodává AirPods 5 jako AI produkt, jenže v Česku si kupujete hardware.
Komu se vyplatí a kdo ať počká
AirPods 5 nejsou špatná sluchátka. Jsou to pravděpodobně nejlepší otevřená sluchátka s ANC v portfoliu Applu, což ovšem není vysoká laťka, protože dosud žádná taková nebyla za tuto cenu. Nezávislé testy v den oznámení neexistují, takže kategorické soudy o „nejlepších na trhu“ si necháme na jindy.
Důležité je také to, co AirPods 5 neumějí: sluchový test, funkci sluchadla ani ochranu sluchu. Ty zůstávají výhradně u řady Pro. Kdo hledá zdravotní funkce, musí sáhnout po AirPods Pro 3.
Kupte teď, pokud vám nesedí špunty, chcete ANC v otevřené konstrukci a jste v ekosystému Applu. Za 3 490 Kč dostanete víc, než co dřív stálo 4 990 Kč. Počkejte, pokud je hlavní motivací Siri AI, okamžité tlumočení nebo pokud chcete nejdřív vidět nezávislá měření reálného potlačení hluku.
AirPods 5 jsou v Česku solidní hardwarový upgrade za rozumnou cenu. Jen je nekupujte kvůli budoucnosti, kterou Apple zatím neumí doručit.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík