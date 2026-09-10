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Původ Satana i vesmírné bitvy. Vzkříšení Krista se Melu Gibsonovi utrhlo ze řetězu

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Čiň rozpočtu Mela Gibsona dobře, pekelným dvojfilmem se ti odmění. Resurrection of The Christ dosud vyústilo v jednu fotku a Gibsonovo nadšení, výstřední tvůrce nicméně slibuje další šílený rozměr.
Původ Satana i vesmírné bitvy. Vzkříšení Krista se Melu Gibsonovi utrhlo ze řetězu

Původ Satana i vesmírné bitvy. Vzkříšení Krista se Melu Gibsonovi utrhlo ze řetězu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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