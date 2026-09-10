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Hubnutí nemusí znamenat úplné loučení se sladkými pokrmy. Jednoduchá pomůcka umožní dopřát si jich dostatek

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Cukry (sacharidy) lidské tělo nezbytně potřebuje k životu a správnému fungování. Není to však s nimi třeba přehánět, denní potřebu hravě pokryjete běžným jídlem.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: david pacey / Creative Commons / Attribution 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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