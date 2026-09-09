Dvacet minut práce, které vám ušetří tisíce: Co udělat s kotlem před zimou. Měl by to vědět každý

První studený večer přijde vždycky dřív, než čekáme. Kotel naskočí a v tu chvíli se ukáže, jestli topení zvládne zimu bez potíží. Domácnosti, které si na podzim najdou dvacet minut, na tom bývají líp než ty, co nechají všechno náhodě. Trocha práce teď znamená teplejší byt a nižší účty.
Vzduch v radiátorech vás okrádá o teplo
Nejčastější důvod, proč topení v zimě nehřeje, jak má, je vzduch v soustavě. Poznáte ho snadno. Horní část tělesa zůstává studená, zatímco dole hřeje, z radiátoru se ozývá bublání nebo syčení a pokoj se prohřívá pomaleji než dřív. Vzduch brání vodě v oběhu, takže kotel jede naplno a topení přesto zůstává vlažné.
Odvzdušnit radiátory zvládne za pár minut skoro každý, jen soustava musí být vychladlá. Postupujte přitom takto:
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S odvzdušněním souvisí druhá opomíjená věc, tlak v soustavě. Na manometru u kotle by se měl držet zhruba mezi 1,5 a 2 bary. Když klesne níž, obvykle chybí v systému voda a dá se opatrně doplnit plnicím ventilem. Pokud je tlak naopak vysoký, nechte to na technikovi, protože hrozí poškození kotle.
Druhý zloděj výkonu je obyčejný prach. Usazený na žebrech funguje jako tepelná bariéra, radiátor odevzdá do pokoje míň tepla a kotel to dohání spotřebou. Na běžné zaprášení stačí suchá utěrka nebo vysavač s úzkou hubicí. Do spár mezi žebry, kam se nedostanete, pomůže kartáč na topná tělesa. Radiátory ale nikdy nečistěte proplachem vody, jak občas radí tipy z internetu. Vlhkost se dostane i tam, kam vůbec nepatří, a nastartuje korozi a prosakování spojů.
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Největší úspory přináší to, jak si nastavíte teplotu. I jediný přetopený stupeň se za celou sezonu sečte do znatelné částky na faktuře. Pro obývací pokoj se jako rozumné optimum uvádí zhruba 21 až 22 stupňů, do ložnice úplně stačí osmnáct.
Pomůže i chytřejší regulace. Moderní termostat umí nastavit jinou teplotu na den a jinou na noc, takže kotel zbytečně netopí naplno dopoledne, když jste v práci. U klasického staršího kotle se obvykle drží teplota vody kolem 60 stupňů, aby nedocházelo ke kondenzaci a poškození. Kondenzační kotel funguje obráceně, čím níž teplotu nastavíte, tím víc ušetříte. Jestli si nastavením nejste jistí, poradí vám technik, který kotel instaloval.
Nechte radiátory dýchat
Sebelíp seřízené topení nepomůže, když teplo nemá kudy proudit do pokoje. Podívejte se proto, jestli radiátorům něco nepřekáží. Velká pohovka natlačená k tělesu nebo těžký závěs stažený až k zemi pošlou většinu tepla do zdi a k oknu.
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Za pár korun navíc funguje reflexní fólie nalepená na stěnu za radiátorem. Odráží teplo zpátky do pokoje místo toho, aby unikalo obvodovou zdí ven. U starších domů s horší izolací se pozná nejvíc.
Na tohle si zavolejte odborníka
Ne všechno patří do vlastních rukou. Rozhodně nepodceňujte pravidelnou kontrolu kotle a spalinové cesty. U plynových spotřebičů odborníci doporučují prohlídku každý rok. Technik zkontroluje hořák, výměník i odvod spalin a kotel seřídí tak, aby topil úsporně.
Pravidelná roční prohlídka kotle a spalinové cesty od technika hlídá bezpečnost i úspornost topení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kromě úspory jde především o bezpečnost. Zanesený komín může způsobit požár a starý nebo špatně odvětraný plynový spotřebič otravu oxidem uhelnatým, který není cítit ani vidět. Kontrola komína kominíkem navíc patří mezi zákonné povinnosti a je rozumné ji spojit se servisem kotle. Termín si domluvte s předstihem, s prvními mrazy mají topenáři i kominíci plno.
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Slib o ušetřených tisících sedí, jen za ním nehledejte jedno velké kouzlo. Úspora se skládá z drobností. Odvzdušněný radiátor, utřený prach, o stupeň nižší teplota a topení, které nehřeje prázdný byt, se za celou zimu sečtou do částky, které si všimnete. Kolik přesně, záleží na spotřebě a zateplení domu.
Dvacet minut na podzim je proti tomu zanedbatelná investice. Odměnou je nižší účet a k tomu jistota, že vás topení uprostřed lednové zimy nenechá ve štychu.
Zdroje: https://www.eon.cz/energy-globe/temata-a-novinky/7-tipu-jak-spravne-nastavit-a-udrzovat-topeni-usetri-i-tisice-korun-rocne/, https://www.dumazahrada.cz/stavba/topeni-radiatory-tlak-odvzdusneni-servis-kotle/, https://www.korado.cz/odvzdusneni-topeni-krok-za-krokem, https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/29052-servis-plynoveho-kotle-pred-topnou-sezonou-neni-nutny-nutna-je-pravidelnost, https://www.drevostavitel.cz/clanek/jak-nastavit-plynovy-kotel-pred-zimou, https://www.nazeleno.cz/jak-pripravit-topeni-pro-nadchazejici-sezonu/
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