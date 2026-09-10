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Kouř z požárů nekončí v našich plicích. Housenkám může poškodit křídla ještě předtím, než vůbec vzlétnou

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Lesní požár působí na přírodu mnohem dál než plameny, které vidíme na zemi. Kouř dokáže putovat stovky až tisíce kilometrů a nový výzkum ukazuje, že může zasahovat také do vývoje hmyzu.
Kouř z požárů nekončí v našich plicích. Housenkám může poškodit křídla ještě předtím, než vůbec vzlétnou

Kouř z požárů nekončí v našich plicích. Housenkám může poškodit křídla ještě předtím, než vůbec vzlétnou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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