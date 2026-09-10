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Sběr kořenů na podzim: Které bylinky vykopat právě teď a jak je správně usušit

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Bylinky jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu, ale aby byly jejich zdravotní účinky co největší, je důležité dbát na dobu sklizně. Na podzim sbírejte pampelišku, …
Sběr kořenů na podzim: Které bylinky vykopat právě teď a jak je správně usušit

Sběr kořenů na podzim: Které bylinky vykopat právě teď a jak je správně usušit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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