Sběr kořenů na podzim: Které bylinky vykopat právě teď a jak je správně usušit

Bylinky jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu, ale aby byly jejich zdravotní účinky co největší, je důležité dbát na dobu sklizně. Na podzim sbírejte pampelišku, lopuch, zázvor a další byliny.
Podzimní sběr léčivých kořenů je tu
Podzim není pouze o sklízení ovoce a zeleniny. Je to také čas, kdy přichází na řadu sběr
léčivých bylin, konkrétně kořenů, protože právě na podzim byliny stahují všechnu svou sílu do podzemní části. Správným sběrem a usušením vám kořeny vydrží po celou zimu a poslouží jako pomocníci při nachlazení, trávení nebo bolestech kloubů. Čtěte také: Co udělat se skleníkem na podzim? Pomocí těchto 7 kroků skleník zazimujete a připravíte na další sezónu Jak sbírat kořeny bylin na podzim?
K bezpečnému vyjmutí kořene z půdy používejte rýč, abyste jej nepoškodili. Opatrně odstraňte hlínu a ve studené vodě kořen důkladně omyjte. Větší kusy před usušením rozkrojte podélně na menší kusy. Sušte na stinném místě nebo v sušičce do 45 °C a uložte do plátěných sáčků nebo uzavíratelných sklenic na suché místo.
Kdy sbírat kořeny bylin na podzim?
Podzim: období od září do listopadu – jde o hlavní období, kdy jsou kořeny nejbohatší na své účinné látky. Jaro: od března do dubna – druhé nejdůležitější období, kdy rostlina ještě nepustila sílu do nadzemní části.
Podle jednotlivých fází měsíce – staří bylinkáři se řídili také fázemi Měsíce a kořeny často sbírali za jeho ubývání. Dnes jde spíše o součást tradičního bylinkářství. Sběr kořenů na podzim – Kdy sbírat kořeny bylin na podzim. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Kompost v září: Co do něj patří, čemu se vyhnout a jak připravit kvalitní humus na jaro Léčivé účinky léčivých kořenů
V období od září do listopadu se kopají kořeny kopřivy, pampelišky, kozlíku, lékořice, pýru, omanu, lopuchu, kostivalu a dalších léčivek. Jaké jsou jejich blahodárné účinky a na co se používají?
Název byliny Léčivé účinky Použití Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Podporuje funkci prostaty a tradičně se používá také pro péči o vlasy Tinktura při problémech s prostatou, odvar pro posílení vlasů
Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale) Podporuje správné trávení a působí močopudně Čaj nebo tinktura podle tradičního způsobu použití Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) Zlepšuje spánek, uklidňuje nervy a působí proti křečím Odvar na nespavost a tinktura. Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) Posiluje imunitu, je protizánětlivá a působí proti kašli Tinktura a odvar Pýr plazivý (Elytrigia repens) Podporuje správnou funkci močových cest a působí močopudně Odvar při zánětech močových cest Oman pravý (Inula helenium) Usnadňuje vykašlávání a podporuje dýchací cesty Tinktura a odvar proti kašli a při nachlazení Lopuch větší (Arctium lappa) Podporuje stav pokožky a tradičně se používá při některých kožních potížích Tinktura a odvar podle tradičního způsobu použití Kostival lékařský (Symphytum officinale) Regeneruje svaly, klouby a kosti Obklady na bolavé klouby, masti při pohmoždění a výronech Tip redakce PlanetaZahrady
Kořeny
léčivek jsou právě na podzim bohaté na řadu cenných látek, jako jsou minerály, silice, inulin a hořčiny. Tradičně se používají při podpoře imunity, trávení, mohou přinést úlevu při různých zdravotních potížích. Sběr léčivých kořenů v těchto dnech je starou tradicí, kterou dodržují i mladé generace. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)