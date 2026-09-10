Maso z mrazáku potřebujete za hodinu. Šéfkuchaři používají jeden trik, který většina lidí nezná

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Maso z mrazáku potřebujete za hodinu. Šéfkuchaři používají jeden trik, který většina lidí neznáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nerozmrazené maso není konec světa. Stačí znát pár tipů a triků na jeho rychlé rozmrazení, které vám plánované vaření zachrání.
Muž vytahuje maso z mrazáku
Zdroj: Depositphotos
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Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...Všechny články tohoto autora →
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