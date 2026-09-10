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Pět rozkošných hlodavců. V brněnské zoo se narodily další malé kapybary

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S kapybařími mláďaty se letos v brněnské zoologické zahradě roztrhl pytel. Začátkem dubna tam na svět přišla hned tři, v polovině měsíce se k nim přidali další dva sourozenci. Ve středu 9. září se pak narodilo hned pět rozkošných hlodavců.
Pět rozkošných hlodavců. V brněnské zoo se narodily další malé kapybary

Pět rozkošných hlodavců. V brněnské zoo se narodily další malé kapybary

Zdroj: Adéla Šindelářová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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