Křetínský sáhl po klauzuli, o které většina fanoušků West Hamu nevěděla. Musel kvůli tomu jednu věc obětovat

- Křetínský zvýšil podíl z 27 na 46 procent a předstihl Davida Sullivana
- Sullivanův podíl vzroste z 38,8 na 40 procent, Američan Tripp Smith bude držet 11 procent
- Rodina Goldových prodává celý svůj balík 25,1 procenta
- Staveleyová měla podle odhadů nabídnout 150 milionů liber
- West Ham po sestupu hraje Championship a čeká ho boj o návrat mezi elitu
Předkupní právo, které rozhodlo celý souboj
Vypadalo to dlouho jinak. V srpnu oznámila Vanessa Goldová, dcera zesnulého spolumajitele Davida Golda, dohodu o prodeji rodinného podílu konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou, jejím manželem Mehrdadem Ghodoussim a společností PCP Capital Partners. Britský finančník a právník Stefan Borson to na platformě talkSPORT komentoval slovy, že Goldovi už podle něj byli unavení z čekání. „A z nějakého důvodu to vypadá, že i když je extrémně bohatý, v té době nebyl likvidní na to, aby mohl koupit akcie, které se zavázal koupit nebo které naznačil, že koupí," uvedl na Křetínského adresu, jak ve svém textu připomněla Aktuálně.cz.
Pak přišel protiúder. Český podnikatel využil klauzule, která dává stávajícím akcionářům přednostní právo na odkup dostupných akcií, a transakci zablokoval. Aby mohl předkupní právo uplatnit, musel svůj podíl dočasně stlačit pod pětadvacet procent, dvě procenta koupil krajan Jakub Havrlant. Zatímco Staveleyová 1. září sledovala z tribuny výhru 4:2 nad Wolverhamptonem a mohla tušit dobré zprávy, o dva dny později bylo hotovo. O ceně se v zákulisí mluví o 141 milionech liber.
Dědictví, které nikdo nechce
Nová pozice ale znamená hlavně starosti. West Ham po třinácti letech opustil Premier League, do Championship vstoupil remízou v Burnley a domácí porážkou s Charltonem a z ochozů se okamžitě ozývalo volání po konci kouče Nuna Espírita Santa. Klub trenéra podržel s odkazem na to, že v poslední části minulé sezony získal 25 bodů ze 17 zápasů, což by v celoročním přepočtu vydalo na sedmé místo.
Turbulence panují i mimo hřiště. Sedmasedmdesátiletý David Sullivan v červnu odstoupil z vedení klubu poté, co proti němu vzneslo sedm žen obvinění ze sexuálního zneužívání a zneužití postavení, o kterém informovalo společné šetření deníku The Times a pořadu BBC Panorama. Sullivan obvinění kategoricky odmítá a jeho způsobilost nadále vlastnit podíl v klubu prověřuje nezávislý fotbalový regulátor.
„Je mi velkou ctí, že mám příležitost stát se největším akcionářem tohoto skvělého klubu. Uvědomuji si odpovědnost, kterou to s sebou nese, a neberu ji na lehkou váhu," vzkázal Křetínský.
Hranice padesáti procent a stín Letné
Otázkou zůstává, jestli se pokusí získat většinu. Portál Hammers News upozornil, že překročení padesáti procent by mu zkomplikovalo jeho angažmá ve Spartě, protože pravidla UEFA hlídají souběžné vlastnictví klubů, které se mohou potkat v evropských pohárech. Podle téhož webu by se Staveleyová mohla vrátit oklikou, pokud by později koupila podíly Sullivana a Smithe.
Část fanoušků West Hamu by ji tam viděla radši. Připomínají, co s Newcastlem dokázala, a Křetínskému neodpouštějí, že spoluvlastní klub od roku 2021, tedy po celou dobu sestupné trajektorie. Plusové body mu přičetli za jednu věc: fanouškovský web West Ham Zone vyzdvihl jeho roli při udržení Jarroda Bowena, který mohl po sestupu odejít a zůstal.
Srovnání se Spartou nabízí smíšený obrázek. Křetínský na Letné vybudoval klub s mezinárodním kádrem a posilami z Premier League, sportovní dominanci doma ani v Evropě z toho ale nesložil. Letos to platí dvojnásob, Sparta se po sedmi kolech propadla na desáté místo a její přestavba kádru zatím nefunguje. Ve West Hamu ho čeká to samé zadání, jen v jiné měně.