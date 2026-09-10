Děsivý zabiják, který si pro své oběti chodil přímo do obydlí a nebylo před ním úniku: Obyvatele několik dní sužoval nebezpečný predátor

V prosinci před více než sto lety se odehrála událost, jejíž podrobnosti dodnes působí neuvěřitelně. Malá komunita zůstala několik dní prakticky bezmocná tváří v tvář nebezpečí, které se opakovaně vracelo. Lidé se ukrývali v domech, organizovali hlídky a snažili se chránit jeden druhého. Nakonec musel zasáhnout zkušený lovec.
Tento příběh se stal jedním z nejznámějších případů svého druhu v historii země. Ačkoli od něj uplynulo více než sto let, dodnes slouží jako připomínka toho, co se může stát, když se hranice mezi člověkem a divočinou začne nebezpečně stírat.
Všechno začalo u domu
Celý případ popisuje
řada zahraničních blogů či portál The Vintage News. První setkání s medvědem přitom ještě nemuselo působit jako začátek jedné z nejhorších tragédií v dějinách Japonska. V polovině listopadu 1915 se u domu rodiny Ikeda v osadě Sankebetsu Rokusen Sawa objevil velký hnědý medvěd. Ze zásob si odnesl pouze kukuřici a krátce nato zmizel v lese. Jelikož se jednalo o čerstvě osídlenou oblast, setkání s divokými zvířaty tehdy nebyla ničím výjimečným.
Medvěd se však ještě téhož měsíce vrátil. Obyvatelé začali mít obavy a pokusili se ho zastavit. Koncem listopadu se jim podařilo zvíře postřelit, nikoli však usmrtit. Muži ho sledovali po krvavé stopě směrem k hoře Onishika, nakonec však pátrání vzdali. Věřili totiž, že se zraněný medvěd lidí zalekne a do osady už se nevrátí.
Byl to předpoklad, který se velmi brzy ukázal jako tragický omyl. Když medvěd vtrhl dovnitř
O několik dní později se zvíře objevilo u domu rodiny Ota. Uvnitř se nacházela Mayu, manželka hlavy rodiny, která se starala o malé dítě Hasumiho Mikia. Medvěd vtrhl do domu, dítě zabil a Mayu odvlekl do lesa. Pátrací skupina později našla její ostatky ukryté ve sněhu.
Ani další pokus o zastřelení medvěda však nevyšel. Skupina mužů ho vypátrala asi 150 metrů od domu a několikrát na něj vystřelila. Pouze jedna z kulek zasáhla cíl, zvíře však zranění přežilo a znovu zmizelo v lese.
V osadě mezitím zavládl strach. Obyvatelé začali u domů držet ozbrojené hlídky a snažili se předvídat, odkud by se medvěd mohl znovu objevit. Právě během jedné z těchto nocí však došlo k dalšímu útoku.
O několik dní později se zvíře objevilo u domu rodiny Mijoke, kde se v tu chvíli nacházely ženy a děti. Část mužů, kteří měli dům chránit, byla právě jinde a snažila se pomoci při pátrání. Lidé uvnitř tak zůstali prakticky bez ochrany.
Foto: Vincent M.A. Janssen/ Pexels
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Útok byl krátký, chaotický a smrtelný. Medvěd zabil několik členů rodiny, včetně dětí a těhotné ženy. Podle historických záznamů přišlo během této noci o život pět lidí, další utrpěli vážná zranění. Jedné z žen se podařilo uniknout a přivolat pomoc. Když se ozbrojení muži vrátili k domu, stále z něj slyšeli zvuky. Věděli tedy, že zvíře může být stále uvnitř.
Strážci se rozdělili do dvou skupin, aby medvědovi zabránili v útěku. Když se však objevili u vchodu, báli se vystřelit ze strachu, že zasáhnou někoho z lidí. Zvíře tak opět využilo zmatku a zmizelo ve tmě. Podle dostupných záznamů přežily v domě pouze dvě děti.
Dostal vlastní jméno
Po dalším útoku už bylo jasné, že obyvatelé nemají co do činění s náhodně zabloudivším zvířetem. Otec rodiny Mijoke proto požádal o pomoc zkušeného lovce Yamamota Heikičiho.
Ten se podle pozdějších záznamů domníval, že útoky způsobuje konkrétní medvěd, kterého označoval jménem Kesagake. Podle jeho zkušeností mělo být toto zvíře zodpovědné i za předchozí útoky na ženy. Yamamoto však v té době již profesionálně nelovil a svou zbraň měl údajně v zastavárně. Pomoc proto nejprve odmítl.
Situace však byla natolik vážná, že se nakonec do pátrání zapojil. V následujících dnech byla sestavena rozsáhlá skupina ozbrojených mužů, jejímž cílem bylo medvěda vypátrat a definitivně zneškodnit.
Nebezpečí přitom stále přetrvávalo. Medvěd se znovu objevil v blízkosti lidských obydlí a tentokrát nešlo jen o útok na lidi. Vnikl do jednoho z opuštěných domů, odnesl si zásoby jídla a následně prošel dalších osm domů. Teprve poté se vrátil směrem k horám.
Právě v tu chvíli už bylo zřejmé, že se zvíře naučilo vnímat lidská obydlí jako zdroj potravy. Pátrání proto nabylo zcela jiné naléhavosti.
Poslední výstřel ukončil několikadenní hon
Po dalším neúspěšném pokusu se mužům podařilo najít krvavou stopu zraněného medvěda.
Yamamoto se rozhodl ji sledovat s malou skupinou a nakonec zvíře vypátral odpočívající pod japonským dubem.
Jak popisuje The Vintage News, když se k němu přiblížil na vzdálenost asi 20 metrů, vystřelil. První výstřel zasáhl medvěda do srdce a druhý do hlavy. Zvíře, které několik dní terorizovalo celou osadu, bylo konečně mrtvé.
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https://youtu.be/C4KJXwK3Ghk?si=Y5D6gw89EDoT2QZi
Jeho rozměry byly mimořádné i na poměry velkého hnědého medvěda. Jak uvádí již zmíněný zdroj, vážil přibližně 794 liber, tedy kolem 360 kilogramů, a měřil téměř devět stop, tedy přibližně 2,7 metru.
Během pitvy byly podle pozdějších záznamů v jeho těle nalezeny také kousky lidského masa a oblečení. Do již tak ponurého závěru událostí navíc zasáhla prudká bouře. Místní ji později nazývali Kumaarashi, tedy „medvědí bouře“.
Sankebetsu však po smrti zvířete už nebylo stejným místem jako před jeho příchodem. Mnozí obyvatelé se rozhodli oblast opustit a osada se postupně vylidnila.
Příběh, na který se téměř zapomnělo
Navzdory rozsahu tragédie se na tuto událost postupně zapomnělo.
Jak uvádí portál Medium, o několik desetiletí později se do podrobnější rekonstrukce událostí pustil Kimura Moritake, pracovník v oblasti zemědělství a lesnictví. Několik let vyhledával lidi, kteří v době útoku žili v Sankebetsu, a zaznamenával jejich vzpomínky.
Kimura podle dostupných materiálů shromáždil svědectví přibližně 30 lidí. Jeho práce se později stala základem pro rozsáhlé zpracování případu. Výzkum byl nejprve publikován v roce 1965 v místním časopise a později se k němu vrátil v knižní podobě. Jeho dílo o tomto případu vyšlo v roce 1994 a pomohlo tuto tragédii znovu dostat do širšího povědomí.
Případ Sankebetsu tak nakonec nezůstal pouze zapomenutou tragédií malé osady. Postupně se z něj stal jeden z nejznámějších příběhů o smrtelných střetech člověka s medvědem v Japonsku.
Zdroje: The blog of author Luke Phillips, Medium, The Vintage News, SoraNews 24