Petr Janda svého bratra nechce ani vidět. Kvůli dědictví spolu nepromluvili už tři desetiletí

Petr Janda svého bratra nechce ani vidět. Kvůli dědictví spolu nepromluvili už tři desetiletíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dědictví rozdělilo rodinu Petra Jandy na desítky let. O bratrovi mluví dodnes velmi tvrdě.
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