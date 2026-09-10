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Před domem čekali fotografové jako supi. Mary Austinová poprvé popsala poslední hodiny života Freddieho Mercuryho

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Mary Austinová v rozhovoru pro The Guardian detailně vylíčila scénu u Mercuryho lůžka i dvoutýdenní obléhání domu paparazzi. Promluvila těsně před jeho nedožitými osmdesátinami.
Freddie Mercury

Freddie Mercury

Zdroj: Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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