Před domem čekali fotografové jako supi. Mary Austinová poprvé popsala poslední hodiny života Freddieho Mercuryho

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Před domem čekali fotografové jako supi. Mary Austinová poprvé popsala poslední hodiny života Freddieho MercuryhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mary Austinová v rozhovoru pro The Guardian detailně vylíčila scénu u Mercuryho lůžka i dvoutýdenní obléhání domu paparazzi. Promluvila těsně před jeho nedožitými osmdesátinami.
Freddie Mercury
Zdroj: Česká televize
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