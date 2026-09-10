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Miliardář Španěl rozjíždí nový agregátor mediálního obsahu, byznys model stojí na předplatném

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Herní miliardář, investor a podnikatel v médiích Marek Španěl (na fotce vlevo) se pouští do dalšího mediálního podniku. Pod křídly SPM Media, kterou Španěl vlastní společně se svým byznys partnerem Slavomírem Pavlíčkem (vpravo, starší rozhovor dole), rozjíždí nový agregátor obsahu Cesta.cz.
Miliardář Španěl rozjíždí nový agregátor mediálního obsahu, byznys model stojí na předplatném

Miliardář Španěl rozjíždí nový agregátor mediálního obsahu, byznys model stojí na předplatném

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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