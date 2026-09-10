Miliardář Španěl rozjíždí nový agregátor mediálního obsahu, byznys model stojí na předplatnémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Miliardář Španěl rozjíždí nový agregátor mediálního obsahu, byznys model stojí na předplatném
I rok po vydání si poslední román amerického spisovatele Dana Browna (foto) Tajemství všech tajemství...
Přesně tyto akce způsobují postupující erozi důvěry čtenářů vůči velkým médiím. Zpravodajský server E15.cz...
V segmentu největších zpravodajských portálů se v srpnu hned třem médiím podařilo dosáhnout plusových čísel...
Síť realitních kanceláří REMAX má od září nového marketingového ředitele. Na pozici, pod kterou spadá český...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →