Tunisko čeká prudký zlom počasí. V oblíbených letoviscích hrozí silné bouřky

Tunisko čeká prudký zlom počasí. V oblíbených letoviscích hrozí silné bouřkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po vedrech přijdou do Tuniska silné bouřky. Déšť zasáhne i oblast Hammametu a Sousse.
Petr Janda a jeho mladší bratr Slávek patří k výrazným osobnostem českého rocku, v soukromí je však už...
Výlet do slovenské Malé Fatry skončil pro 21letou turistku z Česka zásahem horských záchranářů. Během túry...
Čtyřletá Alex Marešová má za sebou svou první zkušenost s velkou televizní show. Leoš Mareš se s dcerou...
Idiopatická plicní fibróza nenápadně zjizvuje plíce a vzniklé poškození už nelze vrátit zpět. Nadějí je...
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- Aktér tajné schůzky získá novou roli. Američané chystají rošádu u jednání o míru
- Jestli prohrajeme, přijde peklo. Když vyhrajeme, dám každému 5 tisíc dolarů. Trump burcuje republikány před podzimními volbami
- Láska vypadá jinak. Nechybělo ale mnoho a vztahy mezi EU a USA mohly být mnohem horší než dnes
- Slavný seriál se taky „přejmenoval“. Poukázal na Trumpovu novou posedlost