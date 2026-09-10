Tepláky do města, mikina pod sako a tenisky skoro ke všemu: sportovní styl už dávno není jen na sport

Sportovní prvky se zabydlely v běžném šatníku tak důkladně, že už dávno nejde o oblečení na cestu do fitka. Jde o způsob, jak být pohodlná a přitom nevypadat, že ses oblékla cestou ze sprchy.
New York Fashion Week dnes oficiálně otevírá sezonu jaro/léto 2027 a už před jeho začátkem se mezi očekávanými směry objevovaly sportovní siluety. Oficiální kalendář CFDA startuje 10. září a Vogue mezi viditelnými liniemi sezony zmiňuje i sporty looks.
Jenže tentokrát nejde o další vlnu legín a crop topů. Zajímavější je něco jiného: sportovní oblečení se stále častěji kombinuje s věcmi, které dřív patřily do úplně jiné části skříně.
Mikina pod sako. Tepláky s dlouhým vlněným kabátem. Dresová bunda k sukni. Tenisky k šatům. A někdy outfit, ve kterém bys teoreticky mohla uběhnout kilometr, ale reálně jdeš na kafe a potom do galerie.
Tepláky už nepotřebují alibi v podobě permanentky do fitka
Nejde samozřejmě o jakékoli tepláky. Ty vytahané s kolenem připomínajícím malý stan si dál mohou žít svůj šťastný domácí život.
Městská verze funguje nejlépe, když mají čistý střih, kvalitnější materiál a drží tvar. Přidej jednoduché tričko, sako nebo kabát, pevnější kabelku a najednou nevypadáš, že jsi cestou ven zapomněla převléknout spodní polovinu těla. Důležitý je právě kontrast. Jeden kus říká pohodlí, druhý říká záměr.
Mikina pod sako už není studentská nouzovka
Kdysi to mohlo vypadat jako člověk, který si zapomněl sundat jednu vrstvu. Dnes je mikina s kapucí pod strukturovaným sakem téměř klasika moderního casual stylu, protože se v jednom outfitu potkává měkkost s ostrou linií ramen.
Nejlépe funguje, když mikina není příliš objemná a sako má trochu prostoru. Pokud se pod ním všechno krčí a kapuce tě tlačí do krku, módní experiment se rychle mění v ortopedickou komplikaci. K jednoduchým džínům nebo rovným kalhotám je to jedna z nejjednodušších cest, jak nosit sako bez pocitu, že jdeš na pracovní pohovor.
Tenisky už opravdu nepotřebují sportovní zbytek outfitu
Možná právě tenisky celou revoluci vyhrály nejdřív. Dnes se nosí k širokým kalhotám, midi sukni, saténovým šatům i obleku a otázka už dávno nezní, zda „se to smí". Spíš řešíš, který typ funguje k dané siluetě.
Robustní sportovní model může krásně narušit romantickou sukni, zatímco jednoduchá nízká teniska nechá vyniknout dobře střižený kalhotový kostým. A hlavně v nich dokážeš projít městem bez toho, aby ses po třech ulicích začala nenávidět.
Sportovní bunda k ženské sukni je přesně ten druh kombinace, který na ramínku nedává smysl
Vezmi lehkou větrovku, bomber nebo bundu inspirovanou tréninkovým oblečením a dej ji k dlouhé sukni. Na papíře dva úplně jiné světy. Na těle překvapivě dobrá kombinace, zvlášť když mají oba kusy jednoduché linie a neopakují všechny trendy současně.
Stejně funguje klasická sportovní bunda přes jemné šaty nebo krajkový top. Právě ten lehký nesoulad dělá outfit zajímavější než dokonale sladěná sestava.
Kšiltovka už nemusí znamenat špatný den vlasů
I když, samozřejmě, někdy znamená přesně to a není na tom nic špatného. Kšiltovka ale může vedle trenčkotu, košile nebo jednoduchého svetru fungovat jako detail, který příliš elegantní outfit stáhne zpátky do reality.
Výsledek pak působí spíš jako žena, která se oblékla bez dlouhého přemýšlení, než jako žena, která třicet minut skládala „effortless look". Paradoxně přesně těch třicet minut někdy potřebuješ.
Největší chyba? Když se sportovní stane úplně všechno
Pokud máš tepláky, běžecké boty, funkční tričko, sportovní bundu a kšiltovku, outfit už nepracuje s kontrastem. Prostě vypadáš připravená na trénink. Což je naprosto v pořádku, pokud jdeš trénovat.
Pro městský styling bývá zajímavější nechat sportovní jen jednu nebo dvě vrstvy a zbytek postavit na civilnějších kusech. Mikina se sakem, ne mikina s legínami a běžeckou vestou. Tepláky s elegantním kabátem, ne s kompletní soupravou.
Pohodlí už není něco, co musíš před módou schovávat
Možná je na tomhle trendu nejpříjemnější právě to.
Dlouho jsme měly pocit, že „hezky oblečená" znamená určitý druh nepohodlí. Pevná látka, boty, které po hodině cítíš, kalhoty, ve kterých se ti nechce sedět, a kabelka, do níž se nevejde ani obyčejná lahev vody.
Sportovní prvky tenhle vztah trochu narušily. Nemusíš si vybrat mezi tím, jestli budeš vypadat dobře, nebo se budeš moct normálně hýbat. Klidně si vezmi tepláky. Jen možná ne ty, ve kterých jsi včera večer jedla pizzu na gauči.
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