Za plechový kontejner zaplatil 50 000 Kč a proměnil ho v nádherný byt. Nyní se nemusí trápit hypotékou ani drahými energiemi

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Za plechový kontejner zaplatil 50 000 Kč a proměnil ho v nádherný byt. Nyní se nemusí trápit hypotékou ani drahými energiemiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Kontejnerové domy jsou stále oblíbenější a žádanější. V tomto článku vám ukážeme, jak si jeden šikovný muž takový kontejner zrekonstruoval.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Dotěrné mouchy lze z domácnosti vypudit bez nekonečného pronásledování. Jednoduchá metoda slibuje rychlý a účinný výsledek
- Poškrábané okenní sklo nemusí být automaticky určeno k výměně. Jemná poškození lze odstranit překvapivě snadným postupem
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