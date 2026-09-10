Tukožroutské kafe: Stačí přidat dvě věci a kila se začnou rozpouštět sama

Proč právě káva s medem a kořením
Většina z nás si bez ranní dávky kofeinu nedokáže představit efektivní start do dne. Káva přirozeně nastartuje metabolismus a podpoří kardiovaskulární systém. Když k ní ale přidáte správnou kombinaci přírodních surovin, získáte nápoj s překvapivým účinkem na spalování tuků.
Na rozdíl od slavné tukožroutské polévky, kterou po týdnu už nikdo nechce ani vidět, je tento recept mnohem příjemnější. Stačí do černé kávy přidat lžičku kvalitního medu a špetku skořice – a máte hotový pomocník při hubnutí, který navíc chutná.
Jak tyto suroviny působí na tělo
Skořice patří mezi koření, která dokážou výrazně zrychlit metabolismus. Její antioxidační a protizánětlivé vlastnosti jsou známé už po staletí. Co je ale pro hubnutí klíčové: skořice snižuje hladinu cukru v krvi a vyvolává pocit zasycení, takže vás nebudou přepadat chutě na sladké.
Med zase funguje jako přírodní elixír plný minerálů – obsahuje železo, draslík, fosfor, zinek i vápník. Najdete v něm také kyselinu listovou, niacin, riboflavin, vitamín C a B6. Tyto látky pomáhají zvyšovat hladinu dobrého HDL cholesterolu a snižovat ten špatný LDL. Důležité je ale sáhnout po medu syrowym, nepasterizovaném – ideálně přímo od včelaře nebo v bio kvalitě. Jen tak si zachová všechny účinné enzymy a látky.
Když skořici a med spojíte dohromady, jejich účinek se násobí. Tělo dostane signál ke spalování, zároveň se posílí imunita a celkově se zlepší kardiovaskulární zdraví.
Příprava a praktické tipy
Recept je jednoduchý. Do šálku nasypte jednu kávovou lžičku mleté skořice a zalijte ji 200 ml horké černé kávy – raději ne rozpustné. Šálek přikryjte a nechte skořici pár minut louhovat. Poté počkejte, až teplota klesne pod 40 °C, a teprve pak vmíchejte dvě kávové lžičky medu. Vyšší teplota by totiž zničila cenné enzymy.
Nápoj si můžete dopřát nejen ráno, ale i večer – pokud vás kofein nevybudí. Klíčové je používat pravou cejlonskou skořici, ne levnou čínskou cassia, která obsahuje vysoké množství toxického kumarinu a při pravidelném užívání může poškodit játra.
Alternativně si můžete připravit zásobu: smíchejte jednu čajovou lžičku medu s půl lžičkou skořice, zalijte šálkem vody, přiveďte k varu a nechte vychladnout. Hotovou směs pak dávkujte do kávy podle potřeby.
Samozřejmě platí, že samotná káva zázraky neudělá. K viditelnému efektu potřebujete také pohyb, omezit sladkosti a vyhnout se sycenýcm limonádám. Ale jako podpora metabolismu a příjemný ranní rituál je tahle kombinace skvělý start do jarního hubnutí.
Zdroje článku: ireceptar.cz, webmd.com, betterme.world, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá