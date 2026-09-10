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Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 návyk při líčení vám v obličeji přidá roky

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Černá tužka na oči leží v kosmetické taštičce mnoha žen už desítky let. Ruka ji najde poslepu a nakreslí přesně stejnou čáru jako před třiceti roky. Jenže pleť kolem očí se za tu dobu proměnila a stejný tah s obličejem dnes dělá něco úplně jiného.
Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 návyk při líčení vám v obličeji přidá roky

Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 návyk při líčení vám v obličeji přidá roky

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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