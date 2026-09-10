Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 návyk při líčení vám v obličeji přidá roky

Černá tužka na oči leží v kosmetické taštičce mnoha žen už desítky let. Ruka ji najde poslepu a nakreslí přesně stejnou čáru jako před třiceti roky. Jenže pleť kolem očí se za tu dobu proměnila a stejný tah s obličejem dnes dělá něco úplně jiného.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Za všechno může jedna čára navíc
Kůže kolem očí patří k nejtenčím na celém těle a s věkem dál ztrácí pevnost. Horní víčko se pomalu snižuje a ve vnějším koutku přibývají jemné linky.
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Návyk, na který odbornice upozorňují nejčastěji, je obtažení celého oka sytě černou tužkou. Tedy horní i spodní víčko dokola. Dřív takový rámeček oko zvýraznil. Na zralejší pleti ho ale opticky zmenší a pohled začne působit unaveně a přísně. Když navíc konec linky ve vnějším koutku míří dolů, ještě podtrhne povolené víčko.
„U zralejší pleti může černá opticky zatížit víčko a stáhnout celý výraz obličeje dolů,“ varuje pro Svět ženy vizážistka a školitelka luxusních značek Jitka Vodňanská.
Foto: Freepik.com Černou vyměňte za měkčí odstín
Náprava nestojí skoro nic. Stačí sáhnout po tužce v hnědé, šedohnědé, antracitové nebo švestkové barvě. Krásně fungují i tóny jako bronzová a espresso.
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Oko takový odstín zvýrazní stejně spolehlivě, jenom kolem něj nevznikne ostrý kontrast, který na sebe strhává veškerou pozornost. Pohled zůstane otevřený a tvář působí lehčeji.
Horní řasy jsou důležitější než spodní
Tužku veďte co nejblíž ke kořínkům horních řas a konec linky pak jemně rozmažte štětečkem nebo vatovou tyčinkou. Vznikne dojem hustších řas, aniž by na víčku zůstala tvrdá kontura.
Spodní víčko snese jen málo barvy, a to zhruba ve vnější třetině oka. Místo přesné čáry se tam hodí matný nebo saténový stín rozptýlený do ztracena.
Přečtěte si také: Návrhářka varuje: Tento vzor na halence přidává 10 let, Češky ho přitom milují Foto: Shutterstock.com Pozor i na třpyt a suché stíny
Perleťové a třpytivé produkty odrážejí světlo, takže spolehlivě upozorní na jemné linky a nerovnou strukturu víčka. Nejvíc to platí u výrazně třpytivých stínů nanesených přes celé pohyblivé víčko.
Stranou nechte i staré vysušené palety. Suchý práškový pigment se usazuje v drobných vráskách a víčko pak vypadá nerovnoměrně. Krémové a saténové textury se roztírají mnohem snadněji a pleť kolem oka díky nim působí svěžeji.
Změna přitom trvá pár vteřin. Jedna tužka jiné barvy a měkčí tah, který končí nahoře.
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