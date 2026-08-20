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Česká e-commerce roste. Táhne ji elektronika do aut i sport

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České e-shopy zažívají další růst. Jejich obrat v prvním pololetí meziročně vzrostl o 5,3 % a přiblížil se 92 miliardám korun. Zatímco některé kategorie, jako elektronika do aut nebo cyklistické příslušenství, výrazně posilovaly, jiné se propadly o desítky procent. K růstu online nákupů přispívá i příznivější ekonomická situace a rostoucí reálné mzdy.
Česká e-commerce roste. Táhne ji elektronika do aut i sport

Česká e-commerce roste. Táhne ji elektronika do aut i sport

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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