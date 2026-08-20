Česká e-commerce roste. Táhne ji elektronika do aut i sport

Počet objednávek mírně rostl a průměrná hodnota jednoho nákupu se zvýšila o 2,2 % na 1 889 korun. Za pozitivním vývojem stojí mimo jiné i příznivější ekonomické prostředí – inflace v červnu klesla na 1,5 %.
„Klesající inflace a rostoucí reálné mzdy dávají zákazníkům větší jistotu při online nákupech a je to vidět napříč desítkami kategorií, ne jen u pár největších hráčů – od doplňků stravy přes sportovní obuv až po chovatelské potřeby,“ říká David Chmelař, CEO Heureka Group. Pokud bude příznivý vývoj ekonomiky pokračovat i ve druhé polovině roku, očekává Chmelař další růst a silnou sezonu pro e-shopy.
Elektronika do aut vystřelila o 63 %
Největší meziroční růst zaznamenala elektronika do aut, jejíž obrat vzrostl o 63 %.
O 60 % si polepšily také Hi-Fi komponenty. Výrazně rostly i počítače a notebooky, jejichž obrat se zvýšil o 37 %. Počet prodaných kusů přitom vzrostl pouze o 4 %, což naznačuje, že za růstem obratu stojí především vyšší průměrná cena. Češi tak podle dat více investovali do výkonnějších a kvalitnějších strojů.
Výrazně se dařilo také sportovnímu vybavení. Prodej dámské běžecké obuvi vzrostl o 55,9 % a pánské o 54,9 %. Růst přitom táhl především vyšší počet prodaných kusů.
Ještě výrazněji se zvýšil zájem o příslušenství na kolo. Zatímco prodej samotných jízdních kol se meziročně propadl o 18,1 %, příslušenství se prodávalo o 81,4 % častěji. Výrazný růst zaznamenaly také doplňky do kuchyně, jejichž obrat vzrostl o 87,9 %.
Největší propad zaznamenalo pánské spodní prádlo
Ne všem segmentům se v prvním pololetí dařilo. Nejvýraznější propad zaznamenalo pánské spodní prádlo, kde obrat klesl o 65,5 % a počet prodaných kusů o 60 %.
U sekaček se obrat snížil o 59,1 %, zatímco počet prodaných kusů klesl jen o 16,2 %. Pokles průměrné ceny v kategorii zhruba o polovinu naznačuje, že spíše než o propad zájmu o sekačky došlo k cenové korekci.
Slovensko rostlo pomaleji
Navzdory náročnějším ekonomickým podmínkám pokračovala e-commerce v růstu také na Slovensku, tempo však bylo výrazně pomalejší než v Česku. Za první pololetí tamní online trh meziročně vzrostl o 2,3 % na 1 109,59 milionu eur. Průměrná hodnota objednávky klesla o 1,5 % na 78,79 eura, zatímco počet objednávek mírně vzrostl.
Slovenskou e-commerce ovlivňuje zejména vyšší inflace, která v květnu dosáhla 3,8 %, zatímco v Česku činila 1,5 %.