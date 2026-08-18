Zaměstnaných v Česku přibylo, ale zároveň výrazně stárnouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zaměstnaných v Česku přibylo, ale zároveň výrazně stárnou
Vláda rozhodla o obnovení činnosti Národní koalice boje proti suchu, která bude fungovat jako desetičlenný...
Cenový vývoj v české ekonomice zůstává mezi jednotlivými sektory výrazně rozdílný. Podle údajů Českého...
Červencová čísla přinesla meziměsíční oslabení hypotečního trhu. Banky a stavební spořitelny poskytly nové...
Ukrajina od začátku roku vybudovala více než 1 184 kilometrů protidronové ochrany podél důležitých...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →