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Cizinci tvoří asi 22 % zaměstnanců v Česku, počet se téměř ztrojnásobil

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Počet zahraničních zaměstnanců v Česku se za posledních deset let téměř ztrojnásobil. Z údajů České národní banky (ČNB) vyplývá, že v roce 2015 jich bylo přibližně 323 tisíc, zatímco na konci roku 2025 už 935 tisíc. Jejich orientační podíl na celkovém počtu zaměstnanců se tak zvýšil z 8 % na 22 %.
Cizinci tvoří asi 22 % zaměstnanců v Česku, počet se téměř ztrojnásobil

Cizinci tvoří asi 22 % zaměstnanců v Česku, počet se téměř ztrojnásobil

Zdroj: Trade-off
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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