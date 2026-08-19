Cizinci tvoří asi 22 % zaměstnanců v Česku, počet se téměř ztrojnásobilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Cizinci tvoří asi 22 % zaměstnanců v Česku, počet se téměř ztrojnásobil
Ve 2. čtvrtletí 2026 v Česku meziročně přibylo 87,2 tisíce pracujících a jejich celkový počet vzrostl na...
Německo podle rozsáhlé analýzy portálu German Aid to Ukraine pravděpodobně pokračovalo v dodávkách ručních...
Vláda rozhodla o obnovení činnosti Národní koalice boje proti suchu, která bude fungovat jako desetičlenný...
Cenový vývoj v české ekonomice zůstává mezi jednotlivými sektory výrazně rozdílný. Podle údajů Českého...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →