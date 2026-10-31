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Marta Jandová přiznala problémy v manželství: Za vším stojí jiný muž ze StarDance

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Dennívýzva
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Zpěvačka Marta Jandová (52) září na tanečním parketu StarDance, v soukromí ale musela řešit nečekané komplikace. Její manžel Miroslav Verner totiž zpočátku nebyl příliš nadšený z představy, že jeho žena bude trávit dlouhé hodiny v náručí jiného muže. Oblíbená zpěvačka nyní otevřeně promluvila o žárlivosti, která se v jejich manželství objevila.
Marta Jandová na parketu vydala všechnu svojí energii.

Marta Jandová na parketu vydala všechnu svojí energii.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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