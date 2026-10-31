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Čtyři prezidenti na hoře měli mít i těla. Mount Rushmore zůstal nedokončeným snem svého autora

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Na první pohled působí jako hotové dílo. Čtyři obří prezidentské tváře vystupují z žulové hory v Jižní Dakotě a každoročně lákají návštěvníky. Když ale 31. října 1941 práce skončily, autorův záměr zdaleka nebyl splněn. A zcela jiný význam má monument pro původní obyvatele zdejších Black Hills.
Čtyři prezidenti na hoře měli mít i těla. Mount Rushmore zůstal nedokončeným snem svého autora

Čtyři prezidenti na hoře měli mít i těla. Mount Rushmore zůstal nedokončeným snem svého autora

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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