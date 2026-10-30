Hladce–obrace, díl 1: jak nahodit a zvládnout dvě oka, bez kterých neupleteš skoro nic

Co potřebuješ na první pokus
Na začátek si neber tenkou černou přízi a jehlice velikosti párátka. Vyber středně silnou hladkou přízi ve světlé nebo výrazné barvě, na které dobře uvidíš jednotlivá oka, a jehlice odpovídající doporučení na etiketě. Pro úplný začátek bývají příjemné rovné nebo kratší kruhové jehlice kolem 4 až 6 mm. Nejde o to uplést svetr. Dnes potřebuješ vidět, co děláš.
Nejdřív slovník o třech slovech
Nahození znamená vytvořit první řadu oček na jehlici. Hladce je základní oko, v anglických návodech označené K jako knit. Obrace je druhé základní oko, označené P jako purl. Craft Yarn Council připomíná ještě jednu užitečnou věc: při pletení hladce je pracovní příze za prací, při pletení obrace před prací. Tohle jednoduché pravidlo ti později zachrání překvapivě mnoho nervů.
Krok 1: klouzavý uzlík
Uděláš smyčku z příze, protáhneš jí další část příze a vzniklou novou smyčku nasadíš na jehlici. Utáhni ji tak, aby na jehlici držela, ale mohla se po ní posouvat. Nemá být zaškrcená. U řady metod nahození se tento uzlík počítá jako první oko, což platí i v základních instrukcích Craft Yarn Council.
VIDEO Krok 2: jednoduché nahození
Metod existuje mnoho a pletařky o jejich výhodách dokážou debatovat se zápalem sportovních fanoušků. Pro začátek nám stačí jednoduchá varianta. Z pracovní příze vytvoř smyčku, nasaď ji na jehlici a jemně utáhni. Opakuj, dokud nemáš třeba 15 až 20 oček. Neutahuj je k sobě tak pevně, že do nich příště nedostaneš druhou jehlici.
Krok 3: první oko hladce
Jehlici s nahozenými oky drž v levé ruce. Pravou jehlici zasuň zepředu do prvního oka tak, aby se jehlice překřížily. Pracovní příze je za pleteninou. Omotej ji kolem pravé jehlice, novou smyčku protáhni původním okem a staré oko nech sklouznout z levé jehlice. Na pravé jehlici máš nové oko. Právě jsi upletla hladce.
VIDEO Když pleteš každou řadu hladce, vzniká vroubkovaný vzor
Pro první trénink nemusíš obrace vůbec řešit. Otoč práci a znovu upleť všechna oka hladce. Když to budeš opakovat v každé řadě, vytvoříš vroubkový vzor neboli garter stitch. Je pružný, na obou stranách vypadá podobně a je ideální na zkoušení napětí příze.
Krok 4: oko obrace
Teď přesuň pracovní přízi před pleteninu. Pravou jehlici vlož do prvního oka z opačného směru než při hladkém oku, přízi omotej kolem pravé jehlice, protáhni novou smyčku a staré oko nech sklouznout. Ten pohyb zpočátku působí trochu neohrabaně, protože ruce ještě nevědí, kam patří. To je normální. Obrace není těžší oko. Jen je pro většinu začátečnic méně přirozené.
VIDEO Hladce jedna řada, obrace druhá: první skutečně „pletený“ povrch
Když na lícové straně upleteš celou řadu hladce a po otočení celou další řadu obrace, vzniká lícový žerzej, anglicky stockinette stitch. Jedna strana bude mít typická hladká „véčka“, druhá drobné vodorovné hrbolky. A najednou začne kus příze vypadat jako něco, co znáš ze svetru.
Nejčastější problém číslo jedna: oka jsou tak utažená, že s nimi nejde pracovat
Začátečnice často přízi svírají, jako kdyby jim chtěla utéct. Neuteče. Nech oka na jehlici volněji, aby do nich špička druhé jehlice pohodlně prošla. Příliš pevné pletení bolí ruce a zbytečně komplikuje každý další krok.
Nejčastější problém číslo dvě: najednou máš o oko víc
Často vznikne nechtěným přehozením příze přes jehlici nebo tím, že první oko na kraji vypadá jako dvě. Nepropadej panice. Spočítej oka na každé řadě a sleduj, jestli počet zůstává stejný. Chyby jsou v první fázi užitečnější než dokonalý čtverec, protože tě naučí poznat strukturu pleteniny.
Tvůj první úkol není šála
Nahoď 18 až 20 ok a upleť několik řad hladce. Potom zkus střídat jednu řadu hladce a jednu obrace. Neřeš křivé okraje ani nestejnou velikost ok. Cílem prvního dílu je, aby ruce pochopily tři pohyby: vytvořit oko, uplést ho hladce a uplést ho obrace. Až tohle začne být automatické, můžeme si v dalším dílu začít hrát se vzory.
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Další díly série Hladce–obrace najdeš na Poudrée . Zdroje: Craft Yarn Council – Learn Knit Stitch (Garter Stitch) [ 1 ], Craft Yarn Council – How to Read a Knitting Pattern [ 2 ], LoveCrafts – How to cast on [ 3 ].