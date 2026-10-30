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Hladce–obrace, díl 1: jak nahodit a zvládnout dvě oka, bez kterých neupleteš skoro nic

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První pohled na dvě jehlice a klubko může vyvolat dojem, že ti někdo podstrčil šifru. Ve skutečnosti se obrovská část pletení skládá ze dvou základních pohybů: hladce a obrace. Nejdřív ale potřebuješ dostat oka na jehlici. A přesně tam dnes začneme.
Hladce–obrace, díl 1: jak nahodit a zvládnout dvě oka, bez kterých neupleteš skoro nic

Hladce–obrace, díl 1: jak nahodit a zvládnout dvě oka, bez kterých neupleteš skoro nic

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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