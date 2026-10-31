Pět rostlin, které na chatové zahradě přežijí celý týden bez zálivky a kvetou až do mrazů. Anglický trávník k nim ale nepatří

Pátek večer, brána vrže, trávník za chatou je hnědý jako rohožka a hadice se rozmotává dřív, než se stihnou vybalit tašky. Takový víkend zná každý, kdo se snaží udržet zahradu podle městských měřítek. Existuje přitom výsadba, která rytmus chaty respektuje: levandule úzkolistá, mavuň červená, juka vláknitá, rozchodníky a čistec vlnatý. Jakmile zakoření, snesou slunce, chudou půdu i dny bez vody. Když k nim přibude louka místo nakrátko střiženého trávníku, ubude sekání i kropení. Rozdíl je cítit hned první sezonu.
Suché léto 2026 obnažilo slabiny chatové zahrady
Čísla z letošního roku dávají suchomilné výsadbě pádný argument.
Český hydrometeorologický ústav 14. srpna 2026 uvedl, že od ledna do 10. srpna spadlo v Česku 289 milimetrů srážek. To odpovídá 66 procentům normálu, chybělo zhruba 146 milimetrů. Opakované vlny veder zvýšily výpar a využitelná vodní kapacita půdy klesla na většině území. Silné nebo mimořádné sucho postihlo 70 procent sledovaných objektů podzemních vod.
Podzimní deště situaci zčásti zmírnily. Podle InterSucha ale ke konci října přetrvával deficit půdní vláhy na většině území a jižní Morava zůstávala v potížích. Pro chataře z toho plyne jasné načasování: podzim a jaro 2027 jsou ideální chvíle na přestavbu zahrady. Rostliny vysazené teď mají celou zimu a jaro na to, aby se zabydlely dřív, než udeří další horko.
Chatová zahrada má oproti zahradě u domu jednu zásadní nevýhodu. Majitel u ní většinu času není. Musí proto snést několikadenní nepřítomnost, skromnou zálivku a nepravidelnou seč. Magazín Chatař Chalupář přímo doporučuje druhy, u nichž se zalévání omezí hlavně na období ujímání po výsadbě.
Pětice suchomilných trvalek, která zvládne vedro i víkendový režim
Odolnost těchto rostlin má jasné botanické vysvětlení. Levandule i čistec mají úzké, šedavé nebo plstnaté listy, které omezují přehřívání a výpar. Rozchodníky ukládají vodu do dužnatých listů, juka si ji schovává v tuhých listových růžicích. Mavuň pochází z prostředí skal a hradeb, kde je horko a vláhy pomálu.
Levandule úzkolistá: slunné a teplé místo, písčitý substrát. Přemokření jí škodí víc než sucho. Do záhonu se sází pět kusů na metr čtvereční. Mavuň červená: dorůstá kolem 80 centimetrů, miluje slunce i sucho, doporučený spon jsou čtyři rostliny na metr čtvereční. Juka vláknitá: solitér vysoký 100 až 150 centimetrů, plně mrazuvzdorná, snese chudou půdu, jen dlouhodobé zamokření jí vadí. Rozchodníky: sukulentní pokryv na skalky, zídky a okraje záhonů. Čistec vlnatý: stříbřitý lem do přední části záhonu, na dotek měkký jako samet.
Seznam lze rozšířit o divizny, slaměnky, šalvěj nebo mateřídoušku, které pro suché zahrady doporučuje i Ekologické centrum Most. Řadu z nich mají chataři na pozemku dávno a o jejich houževnatosti netuší. Mavuň patří k méně známým druhům, přestože ji někteří pěstují, aniž by věděli, jak se jmenuje.
Klíčem je sesazovat druhy s podobnými nároky. Všechny zmíněné rostliny potřebují plné slunce a propustnou půdu. Svah je výhoda, protože odvádí přebytečnou vodu. Na jílovitém pozemku pomůže vyvýšený záhon s drenáží, jinak hrozí, že kořeny v zimě uhnijí.
Pořízení vyjde překvapivě levně:
Rostlina Orientační cena Spon / použití Levandule úzkolistá „Hidcote Blue“ 65 až 70 Kč 5 ks/m² Mavuň červená 99 Kč 4 ks/m² Juka vláknitá 150 až 450 Kč podle velikosti solitér Rozchodníky 55 až 199 Kč podle druhu okraje, skalky Čistec vlnatý 55 Kč lem záhonu
Ceny vycházejí z nabídky zahradnictví Eden, Onlinezahradnictvi.cz, FLOS a z ceníku školky Lesů města Brna. Záhon o ploše čtyř metrů čtverečních s jukou uprostřed se tak vejde zhruba do dvou tisíc korun.
Mavuň drží barvy až k prvním mrazíkům
Dlouhé kvetení stojí na kombinaci druhů, které se během sezony střídají. Mavuň kvete podle magazínu Naše krásná zahrada od jara až do prvních mrazů, pokud se jí průběžně odstraňují odkvetlé květy. Právě ona tvoří páteř celého záhonu.
Ostatní rostliny přebírají štafetu postupně. Juka vláknitá vytahuje vysoké laty krémových zvonků v červenci a srpnu. Levandule voní od července do září. Pozdní druhy rozchodníků přidávají růžové a rezavé tóny na sklonku léta a v září. Čistec vlnatý zdobí hlavně listem, takže stříbrný lem vydrží celou sezonu bez ohledu na květy.
Výsledkem je zahrada, která od pozdního jara do podzimu nezůstane bez barvy. A k tomu stačí víkendový dohled.
Louka místo anglického trávníku šetří víkendy i kubíky vody
Největší úsporu práce přináší rozloučení s nízko střiženým trávníkem. Anglický trávník podle webu Zahrádkář vyžaduje pravidelnou zálivku, hnojení, provzdušňování a vyčesávání travní plsti. Na chatě je problém hlavně v pravidelnosti: trávník během sucha žízní každý den, ne jen o víkendu.
Květnatá louka se obejde bez zálivky i hnojení. Seče se jednou až třikrát ročně, první seč obvykle do poloviny června, druhá v září. Sekačka tak místo každotýdenního nasazení vyjede jen párkrát za sezonu.
Úsporu vody lze vyčíslit. Český zahrádkářský svaz uvádí pro vydatnou zálivku dávku 20 až 30 litrů na metr čtvereční. Na sto metrech trávníku to znamená dva až tři kubíky vody při jediném kropení. Deset takových zálivek za horké léto spotřebuje dvacet až třicet kubíků. Louka si většinu z toho ušetří sama.
Vyšší porost navíc stíní povrch půdy, omezuje odpar a v horku ochlazuje okolí. Zahrádkářská poradna i Zahrádkář shodně popisují, že louka zadržuje vodu lépe a vylepšuje mikroklima pozemku. Slabinou je sešlap. Cestičky ke chatě, k ohništi nebo k houpačce proto stačí vysekávat nakrátko a zbytek nechat růst.
Jak založit suchomilný záhon a louku, aby se ujaly napoprvé
Trvalky potřebují hned po vysazení vydatnou zálivku, aby se kořenový bal propojil s okolní půdou. Podle
Českého zahrádkářského svazu má voda proniknout do hloubky kořenů. Při takovém zalití může být interval i v dlouhém suchu několik dnů až týden, u trvalých porostů ještě delší. První týdny je dobré půdu kontrolovat, potom se zálivka postupně omezuje na minimum.
Louka se vysévá na jaře nebo na podzim, směsi s letničkami výhradně na jaře. Postup podle návodu Agrostis vypadá takto:
odplevelit a urovnat půdu, nehnojit, osivo rozdělit na dvě poloviny a vysít křížem, zapravit hráběmi do hloubky nejvýš 5 milimetrů a uválet.
Směs se vybírá podle stanoviště, pro chaty na slunném svahu se hodí varianta do sucha. Běžné travní osivo se nepřimíchává, trávy by jinak převládly. Posečenou hmotu je lepší odklidit, protože mulč brzdí drobné byliny a živiny z něj podporují agresivní trávy. Trpělivost se vyplatí: naplno louka rozkvete obvykle ve druhém nebo třetím roce, okamžitý barevný koberec dodají jen letničkové směsi.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková