Doksanský znovu zabodoval v Lize užitečných Babišových. Vymyslel stávku předškoláků a jeho sledující chtěli zavírat učitelky

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Doksanský znovu zabodoval v Lize užitečných Babišových. Vymyslel stávku předškoláků a jeho sledující chtěli zavírat učitelkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Denis Doksanský opět rozšířil sbírku politických objevů, za které by mu Liga užitečných Babišových…
Poslanec hnutí ANO Denis Doksanský, ZDROJ: Česká televize/se souhlasem
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 31.10.2026 15:51
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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