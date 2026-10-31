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Doksanský znovu zabodoval v Lize užitečných Babišových. Vymyslel stávku předškoláků a jeho sledující chtěli zavírat učitelky

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Denis Doksanský opět rozšířil sbírku politických objevů, za které by mu Liga užitečných Babišových…
Poslanec hnutí ANO Denis Doksanský, ZDROJ: Česká televize/se souhlasem

Poslanec hnutí ANO Denis Doksanský, ZDROJ: Česká televize/se souhlasem

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:51

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