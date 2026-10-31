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Cuketová buchta s čokoládou trochu jinak: Díky tvarohu je příjemně jemná a obejde se bez mouky

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Cuketa v moučníku? Ano, a výsledek předčí očekávání. Nastrouhaná najemno a pořádně vykapaná se v kakaovém těstě prakticky ztratí-buchta zůstane vláčná i třetí den, aniž byste přidali gram másla navíc. Tvarohová vrstva po lžících a hrubě nasekaná hořká čokoláda udělají ze základní buchty něco, co z plechu mizí rychleji, než čekáte.
Cuketová buchta

Cuketová buchta

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Žádná mouka navíc, žádné výčitky: Cuketová buchta s tvarohem a čokoládou, která zmizí z plechu dřív, než vychladne
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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