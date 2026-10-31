Cuketová buchta s čokoládou trochu jinak: Díky tvarohu je příjemně jemná a obejde se bez mouky

v Cuketa moučníku? Ano, a výsledek předčí očekávání. Nastrouhaná najemno a pořádně vykapaná se v kakaovém těstě prakticky ztratí – zůstane vláčná i třetí den, aniž byste přidali gram másla navíc. buchta Tvarohová vrstva po lžících a hrubě nasekaná hořká čokoláda udělají ze základní buchty něco, co z plechu mizí rychleji, než čekáte. Cuketa v moučníku: proč ji tam dávat a co tím získáte?
Cuketa je z velké části voda. Často se uvádí až 95 % hmotnosti, což u nebo buchty nezní na první dobrou zrovna koláče přesvědčivě. V těstě se ale chová překvapivě dobře. Když ji nastrouháte najemno a přebytečnou šťávu opravdu vymačkáte, nepustí všechno najednou, ale spíš pozvolna při pečení. Buchta díky tomu neoschne, zůstane měkká i druhý den a někdy bez problémů vydrží i do třetího. Přitom do ní nemusíte přidávat máslo ani zakysanou smetanu. Recept na cuketovou buchtu s čokoládou
Kakaové těsto Cuketa-300 g (nastrouhaná a dobře okapaná) Vejce-2 ks Třtinový cukr-130 g Neutrální olej-100 ml Polohrubá mouka-250 g Kakao na pečení-30 g Kypřicí prášek do pečiva-1 balení Sůl-špetka Skořicový cukr-podle chuti Tvarohová vrstva Tučný vaničkový tvaroh-250 g Vejce-1 ks Cukr-2 lžíce Vanilkový pudink v prášku-1,5 lžíce Na posyp Hořká čokoláda 70 %-1 tabulka, nasekaná nahrubo Foto: Cooky.cz, Žádná mouka navíc, žádné výčitky: Cuketová buchta s tvarohem a čokoládou, která zmizí z plechu dřív, než vychladne Postup přípravy cuketové buchty s tvarohem a čokoládou
1. Troubu předehřejte na
175 °C, použijte horní a dolní ohřev. Pekáček o velikosti přibližně 20 × 30 cm vyložte pečicím papírem.
2. Cuketu omyjte a nastrouhejte najemno. U mladé cukety slupku klidně nechte, u přerostlejších kusů se vyplatí sloupnout ji a vybrat i měkký střed se semínky. Nastrouhanou cuketu dejte do čisté utěrky nebo sítka a pořádně vymačkejte. Té vody bývá opravdu dost, víc, než se zdá, a v těstě by pak jen zbytečně naředila směs.
3. V míse vyšlehejte
2 vejce s třtinovým cukrem, dokud směs nezesvětlá a trochu nenabere objem. Většinou stačí dvě až tři minuty, není třeba z toho dělat dlouhou šlehačkovou akci.
4. Potom pomalu přilévejte
olej, ideálně po částech a za stálého míchání. Směs by se měla spojit, ne se oddělovat.
5. V jiné misce promíchejte
polohrubou mouku, kakao, kypřicí prášek, sůl a skořicový cukr. Suchou směs přidejte k vejcím s cukrem a olejem. Zapracujte ji krátce, jen aby zmizela suchá místa. Dlouhé míchání by těstu spíš uškodilo a buchta může být zbytečně těžká.
6. Na závěr vmíchejte
vymačkanou nastrouhanou cuketu. Těsto má být hutnější, ale pořád takové, aby šlo normálně rozetřít do formy.
7. Přendejte ho do připraveného pekáčku a roztáhněte ke krajům.
Připravte tvarohovou část
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8. Promíchejte
tvaroh, vejce, cukr a vanilkový pudink v prášku, až vznikne hladší hmota bez větších hrudek.
9. Tvarohovou směs dávejte lžící na kakaové těsto. Nemusíte ji rozmazávat dokonale do roviny, spíš naopak. Při pečení se trochu propadne a na řezu pak vzniknou nepravidelné světlé vrstvy, což té buchtě sluší.
10. Navrch nasypte
nahrubo nasekanou hořkou čokoládu. Kousky nemusí být stejné. Menší se zapečou do těsta, větší zůstanou víc nahoře a po upečení příjemně křupnou.
11. Pekáček vložte doprostřed trouby a pečte zhruba
40 minut. Raději kontrolujte dřív, každá trouba peče trochu po svém. Špejle zapíchnutá do kakaové části by měla vyjít suchá.
12. Hotovou buchtu nechte
úplně vychladnout v pekáčku. Tvarohová vrstva i čokoláda potřebují chvíli, aby zpevnily. Když se krájí horká, řez se většinou rozmaže a člověk si jen zbytečně přidělá práci. Foto: Cooky.cz, Žádná mouka navíc, žádné výčitky: Cuketová buchta s tvarohem a čokoládou, která zmizí z plechu dřív, než vychladne Co se osvědčilo a čím se dá buchta ještě vylepšit
Buchtu jsme pekli s několika druhy čokolády a nejlépe dopadla ta se
70% obsahem kakaa. Není tak sladká, má výraznější chuť a se sladší tvarohovou vrstvou se dobře vyrovná. Mléčná čokoláda se v těstě docela snadno ztratí a výsledek pak působí ploše, trochu bez švihu.
Několik praktických poznámek, které se při pečení hodí: Cuketu vymačkejte opravdu důkladně. Z 300 g nastrouhané cukety odteče překvapivě hodně vody. Pokud v ní zůstane, buchta se bude péct déle a střed může zůstat mokrý. Třtinový cukr můžete vyměnit za kokosový. Moučník pak získá jemný karamelový tón. Pokud chcete, aby byla skořice výraznější, použijte místo skořicového cukru rovnou lžičku mleté skořice. V lednici, přikrytá fólií, vydrží buchta vláčná dva až tři dny. Za studena chutná velmi dobře a tvarohová vrstva pak trochu připomíná cheesecake.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková