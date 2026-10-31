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Výstava v Plzni připomíná slavnou technickou školu i její významné absolventy

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Plzeňská průmyslová škola vychovala architekty, kteří se nesmazatelně zapsali do českých dějin. Její 150. výročí nyní připomíná výstava Západočeské galerie. Návštěvníci uvidí historické plány, fotografie i příběhy slavných absolventů.
Výstava v Plzni připomíná slavnou technickou školu i její významné absolventy

Výstava v Plzni připomíná slavnou technickou školu i její významné absolventy

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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