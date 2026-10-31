Výstava v Plzni připomíná slavnou technickou školu i její významné absolventy

Německá státní průmyslová škola v Plzni patřila na přelomu 19. a 20. století k nejvýznamnějším technickým vzdělávacím institucím v Čechách. Jejími posluchárnami prošla řada architektů, kteří později ovlivnili podobu českých měst i významných památek. Její historii, pedagogy a absolventy nyní připomíná nová výstava Západočeské galerie v Plzni, která už začala ve výstavní síni „13“. Expozice s názvem Dobrá architektura kommt aus Pilsen: profesoři a žáci německé průmyslové školy v Plzni 1876–1928 vznikla u příležitosti 150. výročí založení školy a potrvá do 7. února 2027.
Plzeňská škola patřila společně s pražskou a libereckou institucí mezi tři nejvýznamnější vzdělávací zařízení zaměřená na technické obory v Čechách. V západních Čechách se stala základem moderního technického vzdělávání. Od svého vzniku v 70. letech 19. století se navzdory složitým národnostním poměrům vypracovala na respektovanou instituci. Její profesoři a absolventi se podíleli na řadě stavebních projektů v západních, jižních i severních Čechách. Největšího rozmachu dosáhla v prvním desetiletí 20. století, kdy profesoři-architekti August Helmar Tetmajer a Ludwig Tremmel získávali zakázky související s rozšiřováním Škodových závodů a blízkých uhelných dolů.
Po vzniku samostatného Československa prošlo průmyslové školství v Plzni reformou. Stavební obor s němčinou jako vyučovacím jazykem se v letech 1926 až 1928 přesunul do Děčína. Do té doby však absolventi školy po několik desetiletí představovali základ vysoké úrovně stavitelství v jihozápadních Čechách. „Nejvíce ale překvapuje, že mezi absolventy najdeme skutečnou řadu vynikajících architektů české národnosti, kterým prvotní zvládnutí odborné problematiky v němčině umožnilo takový další odborný růst, že mnozí brzy stanuli mezi tvůrci obtížně nahraditelnými v českých dějinách vůbec,“ podotýká kurátor výstavy Petr Domanický.
Mezi významné absolventy patřil například Kamil Hilbert, autor dostavby chrámu sv. Víta, Antonín Pfeiffer, spolupracovník Ladislava Šalouna na Husově pomníku, nebo František Krásný, architekt Sokola a autor Tyršova domu v Praze. Jedním z nejvýznamnějších absolventů byl také Jan Kotěra, jehož pedagogická činnost ovlivnila další generace českých architektů.
Návštěvníci si mohou prohlédnout reprodukce i originály historických plánů, včetně dokumentace původní budovy školy na Klatovské třídě, a také fotografie staveb. Expozici doplňuje nově vytvořený architektonický model bývalého německého lycea v Resslově ulici v Plzni, dobové odborné publikace a učebnice připravené pedagogy. Nechybí ani různé artefakty a kuriozity, především historické modely ze sbírky dnešní plzeňské stavební průmyslové školy.
Výstavu doprovází stejnojmenná odborná publikace, kterou vydala Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s vydavatelstvím Starý most v grafické úpravě Martina Kutálka. Jde o první souhrnné zpracování tohoto tématu, které přibližuje důležitou kapitolu regionálních dějin. Její význam přesahuje hranice západních Čech i České republiky a zasahuje také do německy mluvících sousedních zemí. Výstava i kniha jsou výsledkem dlouhodobé odborné činnosti Badatelského centra pro výzkum architektury 19. a 20. století, které působí jako specializované pracoviště Západočeské galerie v Plzni.