Stálezelený keř, který kvete od dubna do listopadu a téměř nepotřebuje vodu. Většina Čechů ho nezná, ale v Evropě dobývá zahrady

Konec října je chvíle, kdy z českých balkonů mizí poslední muškáty a truhlíky putují na kompost. Polygala myrtifolia v tu dobu často ještě kvete. Jihoafrický keř, který tuzemská zahradnictví prodávají jako vítod myrtolistý, má drobné listy připomínající myrtu a květy podobné hrachoru, nápadně fialové s jemnou bílou „bradičkou“. Na jihu Francie či v Itálii ho najdete v nízkých živých plotech, na skalkách i ve velkých květináčích před kavárnami. U nás se objevuje spíš výjimečně, v sezonní nabídce několika prodejců. Podle nás je to škoda, protože polygala dokáže dodat české terase středomořskou atmosféru bez každodenního běhání s konví. Podmínka je jediná: brát ji jako přenosný keř, který na zimu odchází do domu.
Fialové květy skoro celý rok: čím vítod myrtolistý boduje
Dlouhé období kvetení představuje hlavní trumf této rostliny. Britská zahradnická společnost RHS ve svém
profilu Polygala myrtifolia uvádí květy od jara do podzimu. Irská pobočka francouzské školky Promesse de Fleurs mluví o zhruba deseti měsících kvetení ve vlnách a český e-shop MAMA OLI slibuje květy od dubna až do prvních mrazů. Australská botanická databáze PlantNET dokonce zmiňuje, že v příznivém prostředí kvete prakticky celoročně.
V domovině, na jihu Afriky, dorůstá keř podle RHS do výšky i šířky 1,5 až 2,5 metru. V nádobě zůstává skromnější, čeští prodejci počítají s metrem až metrem a půl. Habitus je vzpřímený, větve hustě olistěné, a protože listy neopadávají, působí rostlina upraveně i mimo kvetení.
Ocení ji také hmyz. Jihoafrický projekt African Legacy popisuje hojné květy, které lákají včely a další opylovače. Rizikové hodnocení havajského programu Plant Pono cituje pozorování včely medonosné a pravděpodobně i čmeláků na květech v Tasmánii.
Pokud jde o bezpečnost, autoritativní veterinární záznam přímo pro tento druh se nám dohledat nepodařilo. Dostupné botanické zdroje neuvádějí žádné důkazy o významné toxicitě pro lidi ani zvířata. Polygala tedy nefiguruje mezi běžně zmiňovanými jedovatými okrasnými rostlinami. Okusování dětmi nebo kočkou přesto raději nepřipouštějte.
Málo vody, ale žádná poušť: kdy polygala zvládne sucho
Vítod pochází z pobřežních oblastí, kde se střídají vlhčí a výrazně sušší období. Po zakořenění v zemi proto snáší přísušky poměrně dobře, což potvrzuje i Promesse de Fleurs. Zcela bez zálivky se ovšem neobejde. Čerstvě vysazená rostlina potřebuje pravidelnou péči a v horkých týdnech jí školka doporučuje zalévat častěji.
V květináči platí přísnější pravidla. Malý objem substrátu vyschne rychle, takže na rozpáleném jižním balkonu je dobré prst do hlíny strčit klidně obden. Dobrou zprávou je, že krátké přeschnutí snáší polygala lépe než přemokření. Kořenům mnohem víc škodí stojatá voda, zvlášť v chladu.
Recept na úspěch tedy začíná substrátem. RHS doporučuje středně úrodnou, humózní a ostře propustnou půdu. Promesse de Fleurs radí smíchat třetinu zahradní zeminy, třetinu kompostu a třetinu hrubého písku či štěrku. Nádoba musí mít odtokové otvory a na dně drenážní vrstvu. Vrstva štěrku nebo mulče na povrchu navíc podle RHS omezuje odpar vody z půdy.
Zájem o podobné rostliny roste i z praktických důvodů. RHS upozorňuje, že letní sucha přicházejí častěji a promyšlený výběr dřevin pomáhá zahradě přečkat horko bez intenzivní zálivky. Polygala do tohoto trendu zapadá, zejména na místech, kam se konev nosí obtížně.
Ve srovnání s obvyklými balkonovými oblíbenkyněmi vypadá bilance takto:
Vítod myrtolistý Pelargonie Levandule Doba kvetení jaro až podzim, ve vlnách celé léto převážně léto Zálivka po zakořenění střídmá, v nádobě kontrolovaná mírná po zakořenění minimální Péče v sezoně občasný řez, přihnojení hnojení každých 10 až 14 dní, odstraňování odkvetlých květů řez po odkvětu Zima v Česku světlé zimoviště 10 až 15 °C přezimování uvnitř, nebo nová výsadba levandule úzkolistá venku, citlivější druhy spíš v bezmrazí Habitus stálezelený keř měkká sezonní rostlina polokeř, časem dřevnatí
Z tabulky vyvozujeme jasný verdikt: polygala vyhrává délkou kvetení a keřovým objemem, levandule zase zimní odolností. Jeden větší vítod v nádobě dokáže nahradit několik truhlíků s letničkami, které by se jinak musely každé jaro kupovat znovu.
Na terasu ano, do záhonu raději ne: polygala v českém klimatu
Hlavní český limit představuje mráz. Promesse de Fleurs udává mrazuvzdornost kolem −4 až −5 °C, Zahradnictví Spomyšl hovoří o −5 °C a RHS řadí druh mezi málo odolné rostliny vhodné ven jen v mírných, chráněných polohách. Běžná česká zima tyto hodnoty spolehlivě překoná, takže výsadba do záhonu zůstává riskantním experimentem. Pokud ho chcete zkusit, pak jedině v mimořádně teplém koutě u jižní zdi, v rychle propustné půdě a s důkladnou zimní ochranou.
Proto se u nás vítod pěstuje převážně v nádobách. Ven ho postavte na jaře, až pominou noční mrazíky. Na podzim, tedy právě teď, je čas přenést ho dovnitř. Spomyšl doporučuje světlou místnost s teplotou 10 až 15 °C a velmi mírnou zálivku. Dobře poslouží zimní zahrada, prosklená veranda, chladnější schodiště s oknem nebo temperovaný skleník. Tmavý sklep je až krajní řešení, protože stálezelená rostlina potřebuje světlo i v zimě.
Řez zvládne i začátečník. RHS radí na jaře odstranit výhony poškozené zimou. Promesse de Fleurs varuje před hlubokým zkracováním do starého dřeva, protože z něj keř obráží neochotně, a doporučuje upravovat jen mladé větve. Český prodejce uvádí řez po odkvětu, nejpozději v listopadu, a hnojiva s vyšším podílem fosforu. Pod sklem se občas objeví mšice či molice, proto stojí za to během zimy kontrolovat rub listů.
Že se ve střední Evropě vítod zatím příliš neprosadil, přisuzujeme právě nutnosti zimoviště. Kdo má ovšem světlé bezmrazé místo, získá rostlinu, jakou na českých balkonech potká jen málokdo.
Kolik stojí vítod myrtolistý a proč chtít rostlinolékařský pas
V tuzemsku se vítod prodává sezonně a nabídka kolísá. OBI ho uvádí za 499 Kč ve velikosti 30 až 40 cm a čtyřlitrovém květináči. MAMA OLI nabízel rostlinu ve dvoulitrovém kontejneru za 440 Kč po slevě. Zahradnictví Spomyšl má tři velikosti za 599, 899 a 1 199 Kč. V době našeho ověřování byla část nabídek vyprodaná nebo bez možnosti online dodání. Orientačně počítejte se 400 až 1 200 Kč podle velikosti a ročního období a nákup plánujte spíš na jaro.
Při výběru sledujte pevné zelené listy bez skvrn, čistý rub bez mšic a molic a substrát, který nezapáchá ani nestojí ve vodě. Zeptejte se také na rostlinolékařský pas. Důvodem je bakterie Xylella fastidiosa, kterou Evropský úřad pro bezpečnost potravin popisuje jako patogen s mimořádně širokým okruhem hostitelů, šířený hmyzem sajícím xylémovou šťávu.
Evropská komise řadí polygalu mezi hostitele zjištěné v ohniscích v Itálii a Francii. Z vymezených oblastí platí zákaz nebo přísné omezení přemisťování vybraných rostlin. RHS dokonce označuje vítod za vysoce rizikového hostitele.
Pas proto berte jako nutnost.
ÚKZÚZ připomíná, že při internetovém prodeji rostlin určených k pěstování se pasová povinnost uplatňuje a prodejce musí být registrován. Spomyšl má u produktu pas uveden, s původem z Itálie či Nizozemska. Rostlinu přivezenou z dovolené na Riviéře raději nechte tam, kde vyrostla.
Pro úplnost jeden zahraniční kontext: v Kalifornii zařadila tamní rada pro invazní rostliny Cal-IPC vítod do sledované kategorie, protože se šíří semeny pomocí ptáků, mravenců, vody i zahradního odpadu. V českém klimatu, kde venku nepřezimuje, toto riziko nehrozí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková