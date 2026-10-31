Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Stálezelený keř, který kvete od dubna do listopadu a téměř nepotřebuje vodu. Většina Čechů ho nezná, ale v Evropě dobývá zahrady

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve středomořských zahradách patří vítod myrtolistý k běžným keřům. Fialově kvete od jara do prvních mrazů a zakořeněný v propustné půdě snese i delší sucho.
Stálezelený keř, který kvete od dubna do listopadu a téměř nepotřebuje vodu. Většina Čechů ho nezná, ale v Evropě dobývá zahrady

Stálezelený keř, který kvete od dubna do listopadu a téměř nepotřebuje vodu. Většina Čechů ho nezná, ale v Evropě dobývá zahrady

Zdroj: Foto: Diego Delso / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Kdo letos sundává střechu svépomocí, riskuje pokutu. Nová pravidla platí i pro fyzické osoby, nejen pro podnikatele
Kdo letos sundává střechu svépomocí, riskuje pokutu. Nová pravidla platí i pro fyzické osoby, nejen pro podnikatele
Kdo se zbavil obývací stěny po rodičích, možná vyhodil kus nábytku, který dnes stojí víc než nová skříň z obchodu
Kdo se zbavil obývací stěny po rodičích, možná vyhodil kus nábytku, který dnes stojí víc než nová skříň z obchodu

Komoda Jiřího Jiroutka z řady U-450 se v aukci prodala zhruba za 13 000 Kč. Holé rámy nové šatní skříně...

Ročně spláchne průměrná rodina papír za 4 000 Kč. Kdo si pořídí bidetovou spršku za pár stovek, už se k rolkám nevrátí
Ročně spláchne průměrná rodina papír za 4 000 Kč. Kdo si pořídí bidetovou spršku za pár stovek, už se k rolkám nevrátí

Čtyřčlenná domácnost modelově spotřebuje 340 rolí toaletního papíru ročně. Bidetová sprška za 182 Kč dokáže...

Jedno jablko v krabici nechá zelená rajčata dozrát rychleji než celý týden na slunném parapetu. Parapet je spíš zlozvyk
Jedno jablko v krabici nechá zelená rajčata dozrát rychleji než celý týden na slunném parapetu. Parapet je spíš zlozvyk

Slunné okno svádí, sklizeným rajčatům ale světlo nepomůže. Papírová krabice se zralým jablkem zkrátí čekání...

Většina Čechů po rozříznutí dýně vyhodí to nejcennější. Hrst semínek denně chrání srdce, prostatu i spánek
Většina Čechů po rozříznutí dýně vyhodí to nejcennější. Hrst semínek denně chrání srdce, prostatu i spánek

Semínka z dýně často končí v koši spolu s vlákny. Přitom třicetigramová hrst dodá 9 g bílkovin a skoro...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.