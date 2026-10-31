Debakl na Střelnici: Jablonec podlehl mistrovské Slavii 0:5

Proti lídrovi tabulky se museli Jablonečtí obejít bez zraněného kapitána Tekijaškiho, který tak držel palce svým spoluhráčům pouze z tribuny. S kapitánskou páskou místo něj přivedl Jablonec na hřiště zkušený Filip Novák.
Hned ve druhé minutě si domácí brankář Hanuš zkomplikoval situaci při výkopu. Měl však štěstí, že Ayaosi následně v pádu netrefil míč před odkrytou brankou.
Velkou šanci měl v 8. minutě také Jablonec. Po rychlém brejku vyslal Kuol do samostatného úniku Vakha. Gruzínský fotbalista ve vápně zasekl míč před bránícím Mosesem, slávistický obránce přesto stihl jeho střelecký pokus zablokovat.
Ze střední vzdálenosti nebyl přesný v zakončení Okeke, na druhé straně Hanuš stačil vyrazit Suleimanovu střelu. Ve 36. minutě přiletěl do jabloneckého vápna prudký centr, který Suleiman z první umístil těsně vedle Hanušovy tyče.
Pět minut před poločasovou přestávkou Hanuš skvěle vyrazil z úhlu střelu Nowaka. Vyražený míč od kapitána Nováka se ale vzápětí vrátil do jabloneckého vápna a Suleiman ho dokázal umístit přesně k tyči jablonecké branky – 0:1.
O přestávce trenér Kozel dvakrát vystřídal a na trávník poslal Aliouma a Hollého místo Polidara a Růska. Jenže hned na začátku druhé půle přišla další komplikace. Při odkopu se zranil brankář Hanuš a v brance ho musel narychlo vystřídat Mihelak.
Slavia měla následně více ze hry a častěji držela míč na svých kopačkách. Mosesovu střelu zablokoval jeden z jabloneckých obránců. V 57. minutě Pražané nečekaně rozehráli standardní situaci. Místo centru Sadílek našel na hranici vápna nehlídaného Ayaosiho a ten krásnou polovysokou střelou k vzdálenější tyči poslal hosty do dvoubrankového vedení – 0:2.
V 66. minutě Slavia přidala další branku. Po centru Kubiaka neuhlídal Okeke ve vápně N´guessana. Jeho prudkou hlavičku Mihelak vyrazil do břevna, od kterého se míč odrazil do sítě – 0:3.
Čtvrt hodiny před koncem Pražané znovu skórovali po výborné akci. Skvělý centr Ayaosiho našel v šestnáctce nabíhajícího Suleimana, který ukázkovou rybičkou zvýšil už na 0:4.
Zaskočené jablonecké diváky potěšil alespoň krásným volejem stoper Pavlović, míč však skončil těsně vedle slávistické branky.
Deset minut před koncem Suleiman po několika odrazech v naší šestnáctce přihrál na střed vápna Šturmovi, který neměl problém zvýšit už na hrozivých 0:5.
V 85. minutě zachránil Jablonec od šesté inkasované branky Mihelak. Dobře vyběhl a zmařil tak šanci střídajícímu Chytilovi.
V nastavení mohli nepříznivý výsledek korigovat Ahl a Sláma, ale oba jejich střelecké pokusy minuly soupeřovu branku.
Jablonec tak musí zkousnout třetí domácí porážku v sezoně, tentokrát však velmi vysokou.
FK Jablonec - SK Slavia Praha
Branky: 41. Suleiman (Sadílek), 57. Ayaosi (Sadílek), 66. N'Guessan (Kubiak), 75. Suleiman (Ayaosi), 80. Šturm (Suleiman)
Karty: 73. Alioum (JAB) – 15. Moses (SLA)
Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Cichra
Diváci: 4613