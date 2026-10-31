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Debakl na Střelnici: Jablonec podlehl mistrovské Slavii 0:5

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Pražská Slavia zvítězila na jablonecké Střelnici vysoko 5:0. Po hubeném poločasovém vedení využili hosté zranění domácího brankáře Hanuše a čtyřmi trefami ve druhé půli, o které se postarali Suleiman, Ayaosi, N´guessan a Šturm, definitivně rozhodli o vysoké porážce domácího Jablonce.
Debakl na Střelnici: Jablonec podlehl mistrovské Slavii 0:5

Debakl na Střelnici: Jablonec podlehl mistrovské Slavii 0:5

Zdroj: FK Jablonec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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