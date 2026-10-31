50 odstínů růžové. Která je tvoje a proč tě jedna rozzáří, zatímco jiná ti může úplně vypnout obličej

Nejdřív dobrá zpráva: růžovou může nosit skoro každý
Problém nebývá v růžové jako takové, ale v jejím podtónu, sytosti a kontrastu vůči tvé pleti, vlasům a očím. Systematický přehled výzkumu barev a emocí navíc ukazuje, že růžová bývá napříč studiemi spojována převážně s pozitivními emocemi. To ale neznamená, že existuje univerzálně lichotivá „šťastná růžová“. V módě pořád rozhoduje to, co se děje těsně vedle obličeje.
1. Blush pink: téměř neutrál
Velmi světlá pudrová růžová funguje skoro jako béžová s trochou života navíc. Pokud máš jemný kontrast mezi pletí, vlasy a očima, může být nádherná. U velmi světlé pleti ale dej pozor, aby nebyla příliš podobná jejímu tónu a úplně tě nesmazala. Pomůže tmavší sako, výraznější rtěnka nebo šperk u obličeje.
2. Dusty rose a starorůžová: růžová pro lidi, kteří tvrdí, že růžovou nenosí
Je v ní trochu šedé, někdy i hnědé, a díky tomu působí klidněji a méně cukrově. Skvěle se kombinuje s čokoládovou, uhlovou, námořnickou modrou, vínovou i denimem. Pokud se bojíš Barbie efektu, začni přesně tady.
3. Lososová a korálově růžová: teplo v barvě
Růžová s oranžovým nebo broskvovým podtónem nádherně funguje vedle teplejší pleti, zlatých šperků, karamelové, olivové a krémové. U velmi studeného podtónu může být náročnější přímo u obličeje; pak ji klidně přesuň na sukni, kalhoty nebo kabelku.
4. Bubblegum pink: ano, může být dospělá
Čistší středně světlá růžová si nese trochu dívčí pověsti, ale styling rozhoduje víc než rodný list barvy. S šedým pánským sakem, černými kalhotami nebo tmavým denimem působí úplně jinak než s bílými volánky. Rok 2026 jí navíc přeje: módní přehlídky pracovaly s baby pink, blush i výraznějšími růžovými v celé škále.
5. Malinová: růžová, která se nebojí červené
Malinová je ideální, pokud chceš růžovou, ale nechceš nic sladkého. Má dost červené, aby unesla černou, tmavě modrou i burgundy, a často sluší i lidem, kterým pastelové růžové nedělají nic. V beauty je skvělá jako rtěnka nebo tvářenka, protože působí živěji než světle cukrový odstín.
6. Fuchsiová: žádné omluvy
Fuchsiová není akcent, pokud ji oblékneš jako kabát. Je to prohlášení. Funguje krásně s červenou, bordó, šedou, černou i tmavým denimem. Pokud ji chceš u obličeje, počítej s tím, že vysoká sytost zvýrazní kontrast všeho kolem – včetně pleti. To může být přesně důvod, proč v ní vypadáš skvěle.
7. Magenta: na hraně růžové a fialové
Studenější, hlubší růžová s fialovým podtónem bývá fantastická na večer, na rtech i na nehtech. Hodí se k šedé, stříbru, černé, navy i k překvapivé olivové. Pokud máš ráda barvy, ale nechceš jasnou červenou, magenta je velmi dobrá cesta.
8. Peach pink: růžová s broskvovým filtrem
Podzim 2026 přinesl na runway i odstíny mezi růžovou, broskvovou a melounovou. Jsou měkčí než korálová a teplejší než blush. Vypadají skvěle s camel, krémovou, cognac kůží a čokoládovou, takže se překvapivě dobře hodí právě do podzimního šatníku.
Nejlepší test je absurdně jednoduchý
Vezmi barvu k obličeji na denním světle a dívej se nejdřív na sebe, ne na látku. Zvýrazní oči? Pleť působí čistěji? Nebo najednou vidíš hlavně kruhy pod očima a zarudnutí? Barevná typologie může být užitečná pomůcka, ale tvoje zrcadlo má v tomhle sporu poslední slovo.
A pokud miluješ přesně tu růžovou, která ti „nesluší“?
Tak ji nos. Barva není zdravotní diagnóza a módní pravidla nejsou stavební zákon. Přesuň ji dál od obličeje, přidej líčení, změň kontrast okolních barev – nebo nedělej vůbec nic. Nejlepší odstín je pořád i ten, ve kterém máš chuť vyjít ven.
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Zdroje: Psychonomic Bulletin & Review / PubMed – Do we feel colours? A systematic review of 128 years of psychological research linking colours and emotions [1], Vogue – Key Takeaways From Paris Fashion Week Fall/Winter 2026 [2], Vogue – The Rise of Blush Pink: 2026's It Color Quietly Taking Over [3], Who What Wear – Autumn/Winter 2026 Trends [4].