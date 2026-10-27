Od ledna může cesta do školy i za rodinou vyjít dráž. Co si pohlídat v rozpočtu na rok 2027

Celostátní sleva 75 procent se od ledna zatím nevrátí
Studenti do 26 let, děti a senioři nad 65 let dnes využívají ve veřejné dopravě státem podporovanou slevu ve výši 50 procent z běžného jízdného. Vláda původně počítala s návratem 75procentního zvýhodnění od ledna 2027, jenže v návrhu rozpočtu na příští rok na něj nejsou vyčleněné potřebné peníze.
Pro domácnost to prakticky znamená jedno: pokud jsi už v hlavě počítala s tím, že od ledna klesne cena dojíždění dítěte na střední či vysokou školu nebo pravidelných cest seniora v rodině, raději tento rozdíl do rozpočtu zatím nezahrnuj. Padesátiprocentní státní sleva zůstává. Slibované další zlevnění zatím ne.
Osm krajů přidávalo vlastní slevu. Teď ji drží čtyři
Situaci komplikuje ještě krajská vrstva. V roce 2025 začalo osm krajů pod vedením ANO přidávat studentům a seniorům dalších 25 procent k celostátní slevě. Výsledkem bylo jízdné ve výši čtvrtiny běžné ceny. Do programu se zapojily Karlovarský, Ústecký, Plzeňský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj a Vysočina.
Na podzim 2026 už zvýhodnění pokračuje jen ve čtyřech: na Karlovarsku, Ústecku, Vysočině a v Olomouckém kraji. V ostatních regionech už mimořádná krajská podpora skončila. A ani mezi čtyřmi zbývajícími kraji nefunguje systém stejně.
Někde dostaneš slevu rovnou, jinde musíš o peníze požádat
Olomoucký kraj započítává zvýšenou slevu přímo do ceny jízdenky. U vybraných skupin tak cestující zaplatí jen 25 procent běžného jízdného. Na Vysočině je krajská podpora navázaná například na sedmidenní předplatní jízdenky Veřejné dopravy Vysočiny a příspěvek se řeší prostřednictvím žádosti.
Podobně Karlovarský kraj poskytuje dalších 25 procent zpětně u vybraných sedmidenních a třicetidenních časových jízdenek. Aktuální program je ale výslovně nastaven pro jízdenky zakoupené nejpozději do 31. prosince 2026. O jejich proplacení lze následně požádat do konce ledna 2027.
Tohle je přesně detail, který může v rodinném rozpočtu udělat rozdíl. Nestačí vědět, že „kraj má slevu“. Potřebuješ vědět, na jaký druh jízdenky, pro koho a jak se čerpá.
Na rok 2027 zatím počítej raději s dražší variantou
Pokud máš doma studenta nebo seniora, který dojíždí několikrát týdně, použij při plánování roku 2027 raději cenu s běžnou 50procentní slevou. Krajskou podporu započítej až ve chvíli, kdy bude její pokračování skutečně potvrzené.
Je to méně optimistický, ale bezpečnější způsob rozpočtu. Když kraj bonus zachová, vznikne ti příjemná rezerva. Když ne, nebudeš v lednu překvapená.
Kolik může rozdíl dělat? Stačí obyčejná matematika
Představme si, že plné měsíční dojíždění stojí 2000 korun. Při 50procentní slevě zaplatí student nebo senior 1000 korun měsíčně. Při celkové 75procentní slevě by to bylo 500 korun. Rozdíl je tedy 500 korun za měsíc.
Za deset měsíců školního roku je to 5000 korun na jednoho dojíždějícího. Pokud máš dvě děti, která dojíždějí za podobnou cenu, může rozdíl dosáhnout 10 tisíc korun. U skutečných jízdenek samozřejmě nebude výpočet vždy takhle přímočarý. Některé systémy mají vlastní tarif, zóny a výhodnější časové kupony. Princip ale zůstává stejný.
Nejdřív zjisti, kolik skutečně utrácíte teď
Dopravní položka má jednu nevýhodu: často ji nevnímáme jako jeden velký výdaj. Jednou koupíš měsíční kupon, podruhé pošleš dítěti peníze na jednotlivé jízdenky, potřetí jede na kolej jinou trasou a něco zaplatí samo.
Vezmi si proto poslední dva nebo tři měsíce a spočítej skutečné částky.
Zahrň:
měsíční nebo týdenní kupony,
vlakové a autobusové jízdenky,
MHD,
cesty na kolej a domů,
pravidelné cesty seniorů,
případné dojíždění autem na nádraží.
Teprve z této částky má smysl dělat rozpočet na další rok.
Předplatné může být důležitější než procento slevy
Když dítě jezdí do školy každý pracovní den, nemusí být nejvýhodnější kupovat jednotlivé jízdenky jen proto, že se na ně vztahuje známé procento slevy. Časový kupon může mít vlastní tarifní výhodu a někde je navíc právě předplatné podmínkou pro získání krajského příspěvku.
Propočítej proto alespoň tři varianty: jednotlivé jízdenky, týdenní kupon a měsíční či delší předplatné. Při pravidelném cestování může být rozdíl překvapivě velký.
Studentovi po osmnáctinách zkontroluj i doklady
Děti a studenti nespadají celý život do jedné tarifní kategorie. S věkem se mohou změnit pravidla pro prokazování nároku na slevu a studenti od 18 do 26 let musí obvykle doložit, že skutečně studují.
Proto při přechodu na novou školu, vysokou školu nebo na začátku akademického roku zkontroluj, jestli má student potřebný průkaz, potvrzení nebo platný ISIC podle pravidel dopravce. Levná jízdenka, kterou při kontrole neumí doložit, je velmi drahá jízdenka.
Pozor také na MHD. Krajská sleva nemusí platit všude
Jedna z nejčastějších pastí je představa, že pokud kraj nabízí 75procentní jízdné, automaticky za čtvrtinu ceny pojedeš i městskou dopravou. Nemusí.
Například Olomoucký kraj výslovně upozorňuje, že krajské zvýhodnění se nevztahuje automaticky na městskou hromadnou dopravu, kterou si jednotlivá města řeší vlastním tarifem. Student, který jede nejdřív krajským autobusem a potom tramvají, tedy může používat dva různé systémy slev.
Udělej si na rok 2027 tři scénáře
Nemusíš kvůli jízdnému stavět rodinný finanční model v Excelu s osmnácti listy. Stačí tři čísla.
Optimistický scénář: krajská podpora pokračuje a výdaje zůstanou podobné dnešku.
Realistický scénář: počítej jen s potvrzenou státní 50procentní slevou.
Rezervní scénář: přidej deset až patnáct procent na případné změny tarifů, jinou trasu nebo větší počet cest.
Rozdíl mezi realistickým a optimistickým scénářem pak můžeš odkládat jako malou dopravní rezervu.
Dopravní rozpočet není jen jízdenka
U dítěte, které začne dojíždět na střední nebo vysokou školu, se k jízdnému rychle přidají další nenápadné výdaje: svačina na cestu, káva na nádraží, úschovna zavazadel, cesta MHD mezi nádražím a školou nebo občasné taxi, když poslední autobus ujede.
Ne všechny musíš eliminovat. Jen je dobré vědět, že existují. Právě proto je mnohem užitečnější sledovat celkovou cenu dojíždění než jen cenu jedné jízdenky.
Co si tedy zkontrolovat před lednem
Nejdřív tarif svého kraje a dopravního systému. Potom typ jízdenky, kterou rodina skutečně používá. Následně podmínky studentské nebo seniorské slevy a případný krajský program. A hlavně datum jeho platnosti.
Rok 2027 ještě nemusí znamenat automatické zdražení pro každou rodinu. Znamená ale, že na slíbenou celostátní 75procentní slevu zatím není rozumné spoléhat a některé mimořádné krajské programy bude potřeba na přelomu roku znovu zkontrolovat.
Rychlé FAQ
Bude od ledna 2027 celostátní sleva pro studenty a seniory 75 procent?
Podle aktuálního návrhu rozpočtu ne. Stát nyní počítá s pokračováním 50procentní slevy.
Kdo má dnes nárok na státní 50procentní slevu?
Patří sem děti a mládež od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let při splnění podmínek studia a lidé starší 65 let.
Mají všechny kraje stejnou další slevu?
Ne. Mimořádnou krajskou podporu v roce 2026 dál poskytují jen některé kraje a liší se i způsob jejího čerpání.
Platí krajská sleva automaticky i v MHD?
Ne. Městská doprava může mít vlastní tarif a pravidla.
Co mám dát do rodinného rozpočtu na rok 2027?
Dokud není krajská podpora potvrzená, bezpečnější je počítat s cenou odpovídající pouze státní 50procentní slevě.
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Zdroje: Česká televize – Od navýšených slev na jízdném už některé kraje upustily, zůstávají ve čtyřech [1], Kraj Vysočina – O příspěvky na sedmidenní jízdenky mohou cestující žádat i v novém roce [2], Karlovarský kraj – Slevy na dopravu [3], Olomoucký kraj – Sleva na jízdném přilákala více cestujících, hejtmanství ji zachová [4], Zdopravy.cz – Na větší slevy ve veřejné dopravě nejsou peníze ani příští rok [5]. img ai generated