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Intimita podle dvojího metru. Pro stejnopohlavní sex požadoval zákon osmnáct let

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Dennívýzva
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§ 244 trestního zákona z roku 1961 zachoval pro stejnopohlavní styk hranici osmnácti let. Obecná úprava pracovala s patnácti. Rozdíl odstranila až novela účinná v červenci 1990.
Prosklená fasáda a horní nástavba budovy bývalého Federálního shromáždění v Praze

Prosklená fasáda a horní nástavba budovy bývalého Federálního shromáždění v Praze

Zdroj: Pastorius / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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