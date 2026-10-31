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Pohár konstruktérů je pořádně zamotaný: Jaký je Verstappenův cíl?

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V neděli večer se s obrovskou pravděpodobností přepíše historie, která platí od roku 2010. Andrea Kimi Antonelli směřuje k tomu, aby se stal nejmladším mistrem světa v dějinách F1.
Pohár konstruktérů je pořádně zamotaný: Jaký je Verstappenův cíl?

Pohár konstruktérů je pořádně zamotaný: Jaký je Verstappenův cíl?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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