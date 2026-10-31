Drožďová pomazánka po česku: Z obyčejných surovin připravíte chutné jídlo, které zasytí celou rodinu

Když je potřeba rychle vymyslet večeři, namazat něco na . chlebíčky nebo spotřebovat droždí, které už pár dní čeká v lednici, drožďová pomazánka bývá docela jistota. Není na ní nic vznešeného, suroviny jsou obyčejné a většinou po ruce, přesto zasytí víc, než by člověk čekal. Jen se u ní nevyplatí spěchat v nesprávnou chvíli: cibuli nechat jen zesklovatět, droždí opravdu rozpustit a vejce přidat až tehdy, když se směs na pánvi začne zatahovat
U nás doma se dělávala hlavně ve všední dny, když na větší vaření nebyla energie. Krajíc
, k tomu okurka nebo rajče, a večeře byla na stole. Vůně másla s cibulkou mi ji dodnes připomíná v čerstvého chleba babiččině kuchyni, ne té sváteční, spíš úplně běžné, pracovní. Dnes ji chystám o něco jemnější, než jak se dřív často dělala, ale základ zůstal stejný.
Drožďová pomazánka má jednu příjemnou vlastnost: nevadí jí drobné úpravy. Někdy přidám špetku mleté papriky a kmínu, jak to bývá ve starších domácích receptech, jindy nechám jen sůl a pepř. Mám k tomu jeden malý tip: pokud ji chcete hladší a vláčnější, vmíchejte nakonec kousek másla, ale až mimo plotnu. Směs se zjemní a nepůsobí suše. Recept na jemnou drožďovou pomazánku
Doba přípravy: 20 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience pro přípravu 1 lžíce másla 1 menší cibule 84 g čerstvého droždí, tedy 2 kostky po 42 g 2 ks vejce 1 až 2 špetky soli 1 špetka mletého černého pepře 1 špetka mleté sladké papriky 1 malá špetka mletého kmínu 1 lžička plnotučné hořčice, volitelně 1 malý kousek másla na zjemnění na závěr chléb nebo pečivo k podávání pažitka nebo jarní cibulka na posypání Postup přípravy jemné drožďové pomazánky
1.
Cibuli oloupejte a nasekejte najemno. Na pánvi rozehřejte 1 lžíci másla a cibuli restujte na mírném plameni asi 3 až 4 minuty. Má být sklovitá, ne hnědá.
2. Přidejte rozdrobené
čerstvé droždí. Míchejte vařečkou a nechte ho pomalu povolit a rozpustit. Od plotny teď raději neodcházejte, tahle krátká fáze udělá s chutí pomazánky hodně.
3. Jakmile se droždí spojí s cibulkou a směs začne houstnout a lehce se srážet, osolte ji, opepřete a přisypte
mletou papriku i opravdu malou špetku kmínu. Koření dejte střídmě, droždí má zůstat v chuti hlavní.
4. Do hrnku rozklepněte
2 vejce a vidličkou je jen krátce prošlehejte. Nalijte je do pánve a za stálého míchání nechte zatáhnout. Cílem jsou jemná míchaná vejce, ne suché drobky.
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5. Stáhněte pánev na slabý výkon a směs míchejte ještě
1 až 2 minuty. Kdo chce krémovější výsledek, vmíchá v této chvíli malý kousek másla, případně také lžičku hořčice, která pomazánce dodá lehce pikantní tón.
6. Hotovou směs nechte pár minut zchladnout. Potom ji můžete ještě rozmačkat vidličkou nebo krátce rozetřít, aby byla jemnější a lépe se mazala.
7. Nakonec ochutnejte a podle potřeby dosolte nebo přidejte pepř. S dochucením je lepší nespěchat, po zchladnutí se chuť droždí trochu zvýrazní.
8. Podávejte na
čerstvém chlebu, topinkách nebo menších krajících připravených jako chlebíčky. Navrch se hodí pažitka, plátky ředkviček, rajče nebo kyselá okurka. V lednici vydrží dobře zakrytá do druhého dne, i když u nás se to stává spíš výjimečně. Foto: Cooky.cz, Podávejte na čerstvém pečivu nebo chlebu. Rady a proč droždí v kuchyni není jen do těsta Pokud je pomazánka příliš tuhá, vmíchejte do ní po odstavení ještě trochu másla. Vodu ani mléko bych nepřidávala, chuť se tím zbytečně zploští. Cibuli krájejte opravdu najemno. V hotové pomazánce pak neruší a výsledek působí hladší. Na chlebíčky ji dávám až úplně vychladlou. Lépe drží tvar a neutíká z krajů pečiva. Když se řekne droždí, většině lidí se vybaví housky, koláče nebo kynuté buchty. V teplé kuchyni se ale dá použít i jinak. Po krátkém orestování má plnější, kulatější chuť a v pomazánce nepůsobí tak ostře, jak se někteří bojí. Stačí mu chvíle na tuku s cibulkou, žádné dlouhé sušení na pánvi.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková