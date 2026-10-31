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Drožďová pomazánka po česku: Z obyčejných surovin připravíte chutné jídlo, které zasytí celou rodinu

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Když potřebuji rychle připravit něco na večeři nebo na chlebíčky pro návštěvu, často sahám právě po drožďové pomazánce. Je levná, sytá a při správném postupu krásně jemná, protože se droždí nejdřív nechá rozpustit na cibulce a teprve potom se spojí s vejci a máslem.
Obrázek k receptu na Drožďovou pomazánku: tradiční rychlou pochoutku z dostupných surovin, která zasytí a vrací chuť starých časů

Obrázek k receptu na Drožďovou pomazánku: tradiční rychlou pochoutku z dostupných surovin, která zasytí a vrací chuť starých časů

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Drožďovou pomazánku: tradiční rychlou pochoutku z dostupných surovin, která zasytí a vrací chuť starých časů
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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