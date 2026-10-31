Kdo letos sundává střechu svépomocí, riskuje pokutu. Nová pravidla platí i pro fyzické osoby, nejen pro podnikatele

Šedé vlnovky z azbestocementu dodnes kryjí spoustu garáží, kůlen, chat i rodinných domů. Majitelé je často strhávali o víkendu s pomocí souseda a desky pak skončily na vleku nebo v lepším případě na skládce. Od 1. ledna 2026 však taková akce bez předchozího papíru porušuje zákon. Soukromý stavebník musí práci s azbestem oznámit místně příslušné krajské hygienické stanici (KHS) nejméně tři dny před zahájením. Česko přitom šlo dál, než vyžadovala Evropská unie. Směrnice 2023/2668 chrání především zaměstnance, kdežto tuzemský zákonodárce povinnost rozšířil i na lidi, kteří si střechu opravují sami. Ministerstvo zdravotnictví to zdůvodňuje vyšší ochranou zdraví. Podle nás má nové pravidlo jasný smysl: zabránit tomu, aby se laciná svépomocná demontáž změnila v chybu, která se prodraží zdravotně i finančně.
Ohlášení na hygienu: co musí soukromý stavebník do formuláře vyplnit
Povinnost dopadá na fyzickou osobu, která stavbu zadává nebo ji sama provádí.
Ministerstvo zdravotnictví ve výkladu k novinkám od roku 2026 výslovně uvádí, že se netýká jen firem. Velikost objektu roli nehraje. Rozhodující je samotná manipulace s materiálem, při níž se mohou uvolnit vlákna. Pod režim proto spadá dům stejně jako kůlna, kterou majitel nahrazuje plechovou boudou.
Hlášení se podává hygienické stanici podle místa, kde se bude pracovat. V Praze jde o Hygienickou stanici hl. m. Prahy. Úřady přijímají podání osobně, poštou, datovou schránkou i e-mailem s elektronickým podpisem. Správní poplatek se neplatí a vzory formulářů nabízejí weby jednotlivých stanic, například
KHS Moravskoslezského kraje.
Formulář je přesto podrobnější, než by člověk čekal. Podle hygieniků z Vysočiny musí obsahovat:
identifikaci stavebníka a počet osob, které budou azbestu vystaveny, místo, povahu prací, termín zahájení a předpokládanou dobu trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a technologický postup, ochranná opatření, osobní ochranné pracovní prostředky a režimová opatření, způsob nakládání s odpadem, zajištění kontroly koncentrace azbestu v ovzduší.
Kdo hlášení vyplní poctivě, musí si celou demontáž předem promyslet krok za krokem. V tom vidíme skrytou přednost nové povinnosti. Úřednímu dokumentu předchází plán, který nutí zvážit, zda se do práce vůbec pouštět.
Pokuta 50 tisíc, nebo dva miliony? Hranice mezi soukromníkem, živnostníkem a firmou
Právě zde se v debatách nejčastěji chybuje. Zákon o ochraně veřejného zdraví i zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci rozlišují tři skupiny a každá má jiný režim.
Kdo pracuje Lhůta Povolení a školení Horní hranice pokuty Svépomocný stavebník (fyzická osoba podle § 12 písm. d) zák. 309/2006 Sb.) ohlášení 3 dny předem ne 50 000 Kč OSVČ a další vyjmenované osoby podle § 41 odst. 5 hlášení 30 dnů předem povolení práce s azbestem 500 000 Kč Zaměstnavatel hlášení 30 dnů předem povolení, školení nejméně jednou za 2 roky, jmenné seznamy, doklad o zdravotní způsobilosti 2 000 000 Kč
Proč takový rozdíl? Ministerstvo argumentuje tím, že na jednotlivce nelze klást stejné nároky jako na odborné společnosti. Soukromník nemá zaměstnance, poskytovatele pracovnělékařských služeb ani firemní školení a obvykle jde o jednorázovou akci. Firmám naopak od letoška přibylo povolení vydávané na základě posouzeného hlášení.
Pozor by si měli dát živnostníci. Tři dny platí pro soukromého stavebníka. Podnikatel může podle svého právního postavení spadnout do přísnějšího režimu se třicetidenní lhůtou a povolením. Kdo střechu sundává klientovi na živnostenský list, by se proto neměl spoléhat na pravidla pro kutily.
Přestupky běžně projednává krajská hygienická stanice. Pro majitele domu, který zvažuje odbornou firmu, má novela užitečný vedlejší efekt. Orgány ochrany veřejného zdraví zveřejňují seznam subjektů, jež v posledních třech letech získaly povolení k práci s azbestem. Prověřit si dodavatele je tak snazší.
Drobná oprava, nebo demontáž? U eternitové střechy výjimka nepomůže
Vyhláška č. 394/2006 Sb. zná práce s takzvanou ojedinělou a krátkodobou expozicí, na které se ohlašovací povinnost nevztahuje. Patří sem nenavazující krátkodobá údržba s nedrolivými materiály, odstraňování nerozrušených materiálů s azbestem pevně zakotveným v pojivu nebo zapouzdřování.
Mnoho majitelů by do této kolonky rádo zařadilo i svou střechu. Ministerstvo zdravotnictví i společné stanovisko tří resortů ale tvrdí opak: demontáž střešní krytiny, při níž se narušuje celistvost materiálu, krátkodobou expozicí není. Přesnou hranici v podobě počtu desek či metrů čtverečních předpisy nestanoví. Posuzuje se povaha zásahu, míra narušení materiálu a vyhodnocení expozice. Výměna jedné prasklé desky tedy může dopadnout jinak než sundání celé krytiny garáže.
Kdo neví, zda jeho krytina azbest obsahuje, má sáhnout po dokumentaci stavby, poradit se s odborníkem na sanace nebo nechat vzorek prozkoumat v akreditované laboratoři. Veřejný ochránce práv odkazuje na seznam laboratoří u Českého institutu pro akreditaci. Rozumná zásada podle nás zní: podezřelý materiál brát jako azbestový, dokud rozbor neprokáže opak.
Eternit patří mezi vázané formy azbestu. V neporušeném stavu uvolňuje podstatně méně vláken než měkké izolace, nástřiky nebo potrubní obaly, které odborníci řadí k nejrizikovějším. Situace se ovšem mění ve chvíli, kdy se deska láme, řeže, vrtá či brousí. Nemoci z azbestu mají navíc mimořádně dlouhou dobu latence, ministerstvo uvádí i více než třicet let. Kdo dnes v kraťasech rozbíjí krytinu kladivem, se následky může dozvědět až v důchodu.
Respirátor, kropení a žádné shazování desek ze střechy
Úřední doporučení se shodují na několika zásadách. Pracuje se v ochranném oděvu, s respirátorem chránícím dýchací cesty a v rukavicích. Okolí se ohraničí kontrolovaným pásmem, aby se do prachu nepřipletly děti nebo sousedé. Desky se nesmějí lámat, řezat ani vrtat, chodit po nich je zakázáno a házení dolů na zem patří k nejhorším možným postupům. Materiál se ošetřuje vlhčením nebo fixačním přípravkem podle zvoleného technologického postupu, aby se vlákna neuvolňovala.
Odstraněný odpad musí co nejdříve putovat do neprodyšně uzavřeného a označeného obalu, případně do utěsněné nádoby či kontejneru. Hygienici z Vysočiny připomínají také kontrolní měření koncentrace azbestu v ovzduší po skončení prací. Další činnost je možná až při hodnotě pod limitem.
Svépomoc má tedy své meze. U rozlehlé střechy, poškozených či zvětralých desek, obtížného přístupu nebo při podezření na měkký azbest se odborná firma vyplatí. Stojí víc, ale převezme riziko i velkou část papírování.
Kolik stojí legální rozloučení s eternitem a proč schovat potvrzení
Azbestový odpad je vždy nebezpečný, protože azbest je karcinogen 1. třídy. V katalogu odpadů nese kód 17 06 05 a vhodné zařízení lze dohledat v informačním systému VISOH právě podle tohoto čísla. Ceny se podle regionu znatelně liší. Skládka SONO účtuje v ceníku pro rok 2026 za tunu stavebních materiálů s azbestem 4 104,77 Kč včetně DPH a poplatku. Společnost Respono uváděla pro své sběrné dvory 6 655 Kč za tunu, ovšem podle ceníku z roku 2025. Sběrné dvory navíc často omezují množství přijímaného stavebního odpadu, takže před naložením vozíku se vyplatí místní provozovnu kontaktovat.
Doklad o předání odpadu si pečlivě uschovejte. Slouží jako důkaz při kontrole stavebního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který u nepodnikajících osob dohlíží na nakládání s odpady, nebo České inspekce životního prostředí při podezření na nelegální likvidaci. Kontrolní mechanismy se tak propojují: hlášení na hygieně, potvrzení ze skládky a případně i stavební řízení vytvářejí stopu, podle níž lze dohledat, kam stará střecha zmizela.
Společné stanovisko MMR, MZ a MŽP připomíná, že údržbu stavby lze za určitých okolností provést i bez stavbyvedoucího, hygienické a odpadové povinnosti však trvají.
Kdo už začal bez ohlášení, by podle nás měl práci přerušit, obrátit se na místní hygienickou stanici a domluvit další postup. Odpad je třeba ihned zabalit a odvézt do povoleného zařízení. Hygiena může u prací ohrožujících zdraví stanovit dodatečné podmínky, nebo je rovnou zastavit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková