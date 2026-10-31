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Ocona v Mexiku střídá Hirakawa: Haas potvrdil, že důvodem není zdravotní stav

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Před sobotním programem v Mexiku dochází k jedné důležité změně. Esteban Ocon se z blíže nespecifikovaných důvodů nezúčastní zbytku víkendu a v kokpitu Haasu ho nahradí Rjó Hirakawa.
Ocona v Mexiku střídá Hirakawa: Haas potvrdil, že důvodem není zdravotní stav

Ocona v Mexiku střídá Hirakawa: Haas potvrdil, že důvodem není zdravotní stav

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:05

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