Ocona v Mexiku střídá Hirakawa: Haas potvrdil, že důvodem není zdravotní stavPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ocona v Mexiku střídá Hirakawa: Haas potvrdil, že důvodem není zdravotní stav
Článek byl publikován 31.10.2026 16:05
Možná už jsme na něj skoro zapomněli, ovšem nyní se znovu objevil, zajel třetí místo v prvním volném...
Pátek se pro Lewise Hamiltona mírně zkomplikoval. Během druhého volného tréninku ho po odjetí třinácti kol...
Oscar Piastri odcházel z druhého tréninku v Mexiku optimisticky. Přestože se mu kvalifikační simulace na...
Situace kolem superlicence Coltona Herty způsobila v paddocku formule 1 značný zmatek. Přestože Američan...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →