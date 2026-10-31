Královská rodina čelí bouři: Meghanin otec v kauze zneužívání dětí, Harry touží po usmíření

Princ William s Kate sdíleli fotku se záchranáři. Princ William neustále pracuje. Meghan Markle řeší kauzu svého otce. Meghan vysvětlila, že o jeho kauze již dříve slyšela. Princ William a princezna Kate plní královské povinnosti. Princ Harry už poněkolikáté mluví o usmíření s rodinou. Princ Harry se ke kauze Meghanina otce nevyjádřil. Král Karel III je nyní v Karibiku. Třeba si Meghan s Kate zase jednou takhle popovídají Princ Harry se vrací s rodinou do USA na Vánoce. Král Karel III. je na pracovní cestě v Karibiku, která je ostře sledovaná. Meghan Markle a princ Harry znovu žijí ve Velké Británii. Princ William s rodinou jsou velmi oblíbení. Princ Harry s Meghan to v Británii nemají lehké. Princezna Kate a princ William zavítali na očekávanou premiéru. Manželé schytávají kritiku. Meghan Markle přitahuje problémy a kauzy. Princ Harry s manželkou Meghan. Princezna Charlotte se svou maminkou.
V britské královské rodině se znovu otevírají staré rány a přibývají nové otázky. Meghanin (45) otec čelí vážným obviněním, která odmítá, a britská policie předává informace zahraničním úřadům. Harry (42) mezitím veřejně mluví o usmíření s rodinou, zatímco se s Meghan znovu ukázal v Británii. Král Karel III. (77) vyrazil do Karibiku, William (44)zaujal televizním vystoupením a Kate (44) se věnuje charitativním aktivitám. Co se nyní děje za zdmi paláce? Meghanina rodina čelí obviněním
Kolem Thomase Markleho, Meghanina otce, se rozběhlo vyšetřování. Její nevlastní bratr Thomas Markle mladší tvrdí, že u otce našel materiály zachycující sexuální zneužívání dětí. Thomas Markle starší obvinění odmítá. Filipínské úřady případ prověřují a britská Metropolitní policie oznámila, že informace předá zahraničním policejním složkám, jak uvedlo BBC.com.
Meghan uvedla, že ji zprávy hluboce zasáhly a že myslí na děti, kterým mohlo být ublíženo. Zároveň vysvětlila, že s otcem dlouhodobě není v kontaktu a že mu nedovolila setkat se s Archiem a Lilibet. Obvinění ale zatím nejsou prokázaná a Thomas Markle starší je popírá. Harry chce napravit opět vztahy s rodinou
Harry v rozhovoru pro časopis GQ řekl, že by si přál usmíření s otcem, králem Karlem, i dalšími členy rodiny. „S některými lidmi to nemusí vyjít. Já chci, aby to vyšlo,“ uvedl. Podle něj nemá smysl dál živit rodinné spory, když je ve světě tolik jiných problémů.
Jeho slova ale sama o sobě neznamenají, že už k usmíření došlo. Harryho mluvčí navíc odmítl, že by princ narážel na svého bratra Williama. Veřejně potvrzený průlom v jejich vztahu zatím nepřišel. Harry také řekl, že jeho děti si užívají britskou školu a že návrat do Británie jim přináší novou zkušenost. Karel III. řeší minulost
Král Karel III. zahájil cestu po Karibiku a na Bahamách promluvil o utrpení spojeném s britskou koloniální minulostí. Téma je citlivé i kvůli debatám o budoucím vztahu některých karibských zemí k monarchii, jak také uvedlo BBC.com .
William se objevil v pořadu Grahama Nortona, kde mluvil mimo jiné o své ekologické iniciativě Earthshot Prize a prozradil, že jeho rodina sleduje The Celebrity Traitors.
Kate a William také zveřejnili rodinnou fotografii s horskými záchranáři a poděkovali jim za jejich práci. Každý z nich tak plní své veřejné povinnosti, zatímco pozornost médií dál poutá Harryho přání usmířit se s rodinou. Zdroj: Aplausin.cz, BBC.com, P ořad Graham Norton, GQ.com