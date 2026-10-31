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Královská rodina čelí bouři: Meghanin otec v kauze zneužívání dětí, Harry touží po usmíření

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Dennívýzva
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V britské královské rodině se znovu otevírají staré rány a přibývají nové otázky. Meghanin (45) otec čelí vážným obviněním, která odmítá, a britská policie předává informace zahraničním úřadům. Harry (42) mezitím veřejně mluví o usmíření s rodinou, zatímco se s Meghan znovu ukázal v Británii. Král Karel III. (77) vyrazil do Karibiku, William (44)zaujal televizním vystoupením a Kate (44) se věnuje charitativním aktivitám. Co se nyní děje za zdmi paláce?
Rodinné vztahy jsou stále na bodu mrazu

Rodinné vztahy jsou stále na bodu mrazu

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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