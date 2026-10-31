Ostravské Vánoce se blíží. Město začne s obnovou dřevěných stánků

Ostravské Vánoce se blíží. Město začne s obnovou dřevěných stánkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostravské Vánoce se blíží. Město začne s obnovou dřevěných stánkůZdroj: město Ostrava
Článek byl publikován 31.10.2026 16:41
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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