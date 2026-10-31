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Ostravské Vánoce se blíží. Město začne s obnovou dřevěných stánků

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Přípravy na letošní Ostravské Vánoce už začaly. V centru města se postupně objevují první prodejní stánky, které čeká úprava. Letošní ročník přinese také začátek jejich rozsáhlé obnovy. Do roku 2028 má vzniknout celkem 60 nových stánků, na které město přispěje 18 milionů korun.
Ostravské Vánoce se blíží. Město začne s obnovou dřevěných stánků

Ostravské Vánoce se blíží. Město začne s obnovou dřevěných stánků

Zdroj: město Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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