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Fanoušci mají velký strach o Jaroslavu Obermaierovou: Herečka promluvila o léčbě rakoviny a nevypadá to dobře

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Jaroslava Obermaierová potvrdila zprávu, které se její blízcí po nedávné hospitalizaci obávali. Léčí se s rakovinou plic, chodí na chemoterapii a současně uzavřela dlouhou kapitolu své práce.
Fotografie Jaroslavy Obermaierové

Fotografie Jaroslavy Obermaierové

Zdroj: Foto: NextFoto, Jaroslava Obermaierová na jarní autogramiáda Klubu sběratelů autogramů
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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