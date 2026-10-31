Fanoušci mají velký strach o Jaroslavu Obermaierovou: Herečka promluvila o léčbě rakoviny a nevypadá to dobře

Jaroslava Obermaierová potvrdila zprávu, které se její blízcí po nedávné hospitalizaci obávali. Léčí se s rakovinou plic, chodí na chemoterapii a současně uzavřela dlouhou kapitolu své práce.
Jaroslava Obermaierová prožívá mimořádně těžké období. Herečka, kterou si televizní diváci oblíbili především jako Vilmu Nyklovou z nekonečného seriálu Ulice, bojuje s rakovinou plic a podstupuje náročnou léčbu. Zdravotní potíže, které ji nedávno přivedly až do nemocnice, nyní nabraly vážný směr. Naše redakce In-Lifestyle se proto podívala nejen na to, co herečka sama prozradila o svém stavu, ale také na její dlouholeté působení v oblíbeném seriálu, kde se v posledních letech řešily i její vyhrocené politické názory.
Chemoterapie jí bere síly. Před kameru se už vrátit nechce
Obermaierová se v polovině října dostala do nemocnice, kde lékaři zjistili vodu na plicích. Po jejím odsátí následovala další vyšetření, která odhalila závažné onemocnění. Herečka následně potvrdila, že dojíždí na chemoterapie do pražské nemocnice na Karlově náměstí, kde je vyhlášená onkologická klinika. Léčba jí přitom dává pořádně zabrat. „Není mi vůbec dobře, cítím se mizerně,“ popsala svůj stav v rozhovoru pro deník Blesk. Přiznala také výraznou slabost a únavu, kvůli kterým je pro ni náročná i běžná komunikace.
Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu se nabízí otázka, zda se ještě někdy objeví na televizních obrazovkách. Sama herečka má v tomto směru jasno. Návrat před kameru podle svých slov nepovažuje za možný nejen kvůli nemoci. „Postavit se před kameru pro mě vůbec nepřipadá ze zdravotních důvodů v úvahu. Ale především, já už hrát nikdy nebudu, protože nechci, a už vůbec ne v Ulici,“ prohlásila rezolutně. Přestože si ji diváci s rolí Vilmy Nyklové spojují už dvě desetiletí, nyní se zdá, že se s ní budou muset rozloučit. Zda tvůrci její případný odchod nějak promítnou do děje, zatím není potvrzené.
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Politické názory, napětí s kolegy a osud Vilmy Nyklové
Kolem Obermaierové se však v posledních letech nemluvilo pouze kvůli hereckým výkonům. Výraznou pozornost vyvolaly její politické postoje, zejména podpora komunistického kandidáta Josefa Skály před prezidentskými volbami v roce 2023 a pozdější podpora hnutí Stačilo! Představitelka Nyklové opakovaně tvrdila, že její omezené působení v Ulici souvisí právě s jejími názory. „To víte, že to tak je, že mě už nechtějí kvůli mým politickým názorům,“ řekla před rokem pro Extra, když její postava dlouhou dobu nebyla ve scénáři. Televize Nova však její tehdejší interpretaci odmítla s tím, že dějová linka Vilmy Nyklové byla upozaděna na přání samotné herečky a po společné diskusi.
Napětí se podle médií neomezovalo jen na vztah s vedením seriálu. Někteří kolegové si stěžovali, že herečka své politické postoje prosazovala příliš důrazně. Obermaierová připustila, že ji někteří kolegové nemusí mít v oblibě. A že se vztahy s některými kolegy moc nezlepšily, potvrdila i nyní. „Některé lidi z Ulice nemohu kvůli jejich politickým názorům ani vidět!“ přiznala, že překážkou pro návrat do Ulice není pouze její momentální zdravotní stav.
Přesto tu má kolegy, na které nedá dopustit. Jako světlou výjimku vyzdvihla Rudolfa Hrušínského, který v seriálu, stejně jako ona, působí od úplného počátku. „Koho jsem měla ale opravdu ráda, a mám, je Rudla Hrušínský. Toho vidět moc chci,“ svěřila se herečka. Diváci poznali její postavu Vilmy Niklové jako svéráznou, prostořekou ženu, která měla vždy přehled o dění v okolí a nebála se říct, co si myslí. Její příběh se pojil především se seriálovým synem Lumírem, kterého hraje Václav Svoboda. Z někdejší výrazné postavy se však v posledních letech stala méně častá součást děje, což herečku opakovaně mrzelo. Její současné zdravotní potíže staví případný návrat do zcela jiného světla. Nyní je především důležité, aby měla dostatek prostoru na léčbu a zotavení.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Fanoušci mají velké obavy o Jaroslavu Obermaierovou: Herečka promluvila o rakovině i konci v Ulici byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.