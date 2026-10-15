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Předplatné za 99 korun, aplikace za 149 a členství, na které jsi zapomněla. Kolik tě stojí věci, které už nepoužíváš?

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Předplatné oblíbeného seriálu, aplikace na cvičení, cloud, audioknihy a jedna služba, kterou sis aktivovala jen na zkoušku. Každá platba vypadá docela nevinně, ale dohromady mohou tvořit překvapivou část rozpočtu. Ukážeme ti, kde pravidelné platby dohledat, co si nechat a na co si dát pozor při rušení.
Předplatné za 99 korun, aplikace za 149 a členství, na které jsi zapomněla. Kolik tě stojí věci, které už nepoužíváš?

Předplatné za 99 korun, aplikace za 149 a členství, na které jsi zapomněla. Kolik tě stojí věci, které už nepoužíváš?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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