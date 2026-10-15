Předplatné za 99 korun, aplikace za 149 a členství, na které jsi zapomněla. Kolik tě stojí věci, které už nepoužíváš?

Devadesát devět korun měsíčně není částka, kvůli které by člověk svolával rodinnou finanční poradu. Sto devětačtyřicet taky ne. A když se předplatné strhává automaticky, je navíc velmi snadné zapomenout, že existuje. Zvlášť pokud vzniklo kvůli jedné konkrétní potřebě: seriálu, který už skončil, aplikaci, ve které už necvičíš, nebo zkušebnímu období, které se změnilo v placené členství.
Na pohodlí pravidelných plateb není nic špatného. Problém vzniká, když se naše návyky změní, ale seznam služeb zůstane stejný.
Začni bankovním výpisem, ne pamětí
Když si zkusíš vybavit všechna předplatná, pravděpodobně vyjmenuješ ta největší. Streamovací službu, hudbu, cloud. Mnohem snáze ale zapomeneš na drobnou platbu za editaci fotografií, starší jazykovou aplikaci nebo službu, kterou sis pořídila při plánování dovolené.
Otevři bankovní výpis za poslední tři měsíce a vyhledej opakující se částky. Některá předplatná se platí jednou ročně, proto má smysl podívat se i na delší období. Pozor na názvy obchodníků: platba může být uvedena pod provozovatelem platební brány nebo mateřskou společností, takže nemusí hned připomínat název aplikace.
Vedle každé položky si napiš, co to je, kolik skutečně stojí a jak často se platí. Teprve potom rozhoduj, zda má zůstat.
Mobilní aplikace mají vlastní seznamy předplatných
Na iPhonu najdeš předplatná účtovaná přes Apple v Nastavení: otevři svůj účet a vyber část Předplatná. Tam lze také vybrané služby zrušit. Podobně má Google Play vlastní správu předplatných na Androidu.
Jenže pozor: ne všechny digitální služby se v těchto seznamech objeví. Pokud sis předplatné sjednala přímo na webu provozovatele, může se spravovat v jeho uživatelském účtu. A samotné smazání aplikace z telefonu předplatné automaticky neruší.
Proto je dobré kombinovat kontrolu bankovních plateb, seznamů v App Store či Google Play a e-mailových potvrzení o platbách.
Které členství si nechat? To, které opravdu používáš
Nejde o soutěž v tom, kdo má nejméně aplikací. Pokud každý den posloucháš audioknihy, předplatné ti může poskytovat výbornou hodnotu. Pokud ti placená aplikace skutečně pomáhá s prací, zdravím nebo vzděláváním, není důvod ji rušit jen kvůli tomu, že je placená.
Důležitější je položit si otázku, jestli by sis danou službu předplatila znovu dnes za stejných podmínek. Pokud ano, klidně ji nech. Pokud si musíš dlouho vybavovat, k čemu vlastně byla, možná nastal čas ji zrušit.
Někdy se vyplatí změnit tarif místo zrušení. Jindy se vyplatí používat službu jen několik měsíců v roce, třeba během sezony, kdy má premiéru seriál, který chceš sledovat. Hlavní je, aby o platbě rozhodovala tvoje současná potřeba, nikoli dávno zapomenuté kliknutí.
Malé částky v ročním součtu už tak malé nejsou
Představ si čtyři služby za 99, 149, 199 a 249 korun měsíčně. Dohromady stojí 696 korun měsíčně, což dělá 8 352 korun za rok. Neznamená to, že o takovou částku nutně přicházíš; pokud služby využíváš, mají pro tebe hodnotu. Jen je dobré znát skutečnou cenu pohodlí.
U ročních členství může být částka ještě méně nápadná, protože se objeví jednou za dlouhou dobu. Při rozhodování proto přepočítej roční platbu na měsíc, nebo naopak měsíční na rok. Dostaneš číslo, které se lépe porovnává s tím, jak často službu skutečně používáš.
Před zrušením zkontroluj tři věci
Nejdřív zjisti, kdy končí zaplacené období a zda zrušení pouze zastaví další obnovu, nebo ovlivní přístup okamžitě. Potom zkontroluj, jestli nepřijdeš o data, uložené soubory nebo obsah, který budeš potřebovat. A nakonec se ujisti, zda nejde o předplatné s jinými smluvními podmínkami, například delším závazkem.
U cloudových služeb je důležité ověřit kapacitu úložiště a případnou potřebu zazálohovat soubory. U rodinných tarifů zase zvaž, zda službu nevyužívají další členové domácnosti.
Až budeš hotová, stačí si dát do kalendáře jednu kontrolu za několik měsíců. Pravidelný audit nemusí být rozsáhlá finanční inventura. Je to spíš úklid zásuvky, jen místo starých kabelů vytahuješ automatické platby.
Možná nakonec zrušíš jedinou aplikaci. A možná zjistíš, že předplatné, které sis koupila kvůli cvičení v lednu, financuješ dodnes jako malý soukromý pomník tehdejším předsevzetím. Obojí je užitečné vědět.
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Zdroje: Apple Support – Cancel a subscription from Apple [1], Google Play Help – Cancel, pause, or change a subscription on Google Play [2].