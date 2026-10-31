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Už tři roky zavřeno. Demolice rozhledny na Velkém Kosíři se odsouvá

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Mikroregion Kosířsko odložil chystanou demolici 13 let staré dřevěné rozhledny na vrchu Velký Kosíř u Slatinek na Prostějovsku z plánovaného podzimního termínu na příští rok. Konstrukce věže by mohla být odstraněna na jaře. Oblíbený vyhlídkový bod je pro veřejnost už tři roky uzavřený.
Už tři roky zavřeno. Demolice rozhledny na Velkém Kosíři se odsouvá

Už tři roky zavřeno. Demolice rozhledny na Velkém Kosíři se odsouvá

Zdroj: Stanislav Heloňa, Ateliér Unipark
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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