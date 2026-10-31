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Na těchto telefonech bude brzy zakázán WhatsApp. Týká se Androidu i iPhonů

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Dennívýzva
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Chytré telefony stárnou mnohem rychleji, než by si většina z nás přála. Přestože přístroj po mechanické stránce stále bez potíží slouží, jeho software postupně naráží na technologické limity.
Na těchto telefonech bude brzy zakázán WhatsApp. Týká se Androidu i iPhonů

Na těchto telefonech bude brzy zakázán WhatsApp. Týká se Androidu i iPhonů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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