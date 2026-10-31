Na těchto telefonech bude brzy zakázán WhatsApp. Týká se Androidu i iPhonů

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Přesně do této situace se nyní dostává celá řada populárních zařízení, na kterých oblíbený komunikátor WhatsApp ukončuje či výrazně omezuje svůj provoz.
Pro tuzemské uživatele jde o citelnou zprávu. Podle statistik bezpečnostní společnosti ESET tuto aplikaci v Česku aktivně používá 89 % lidí. Změny se přitom týkají jak platformy Android, tak jablečného systému iOS.
Proč WhatsApp vyřazuje starší systémy
Zatímco někteří uživatelé vyřeší celou záležitost během několika minut pouhým stažením bezplatného balíčku, jiní se budou muset poohlédnout po novém přístroji.
Důvody k těmto krokům jsou ze strany provozovatele dlouhodobě stejné. Staré operační systémy již od svých tvůrců nedostávají bezpečnostní záplaty a obsahují známé zranitelnosti.
Vývojáři nových funkcí navíc nechtějí udržovat zastaralý kód pro zlomek aktivní základny. WhatsApp proto pravidelně vyřazuje nejstarší verze systémů, aby zajistil ochranu dat i hladký chod moderních prvků.
Majitelé iPhonů mají čas do konce listopadu
Majitelé starších jablečných zařízení mají před sebou jasný termín. Do 30. listopadu 2026 musejí provést systémovou aktualizaci, jinak se jim aplikace zcela zablokuje.
Týká se to modelů iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus a první generace iPhone SE. Tyto modely sice již neobdrží žádnou novou generaci systému a jejich vývoj se zastavil na větvi iOS 15, to však neznamená okamžitou nutnost nákupu nového telefonu.
Zatímco dosud aplikaci stačila verze iOS 15.1, od přelomu listopadu a prosince bude vyžadován minimálně systém iOS 15.5. Apple naštěstí na své zákazníky nezapomněl a stále vydává bezplatné opravné záplaty v rámci patnácté řady.
Jak provést aktualizaci na jablečných zařízeních
Pokud vlastníte některý ze zmíněných iPhonů, stačí zamířit do nabídky Nastavení, zvolit položku Obecné a přejít na Aktualizaci softwaru.
Stejná povinnost platí také pro tablety iPad Air 2 a iPad mini 4, které rovněž potřebují minimálně iPadOS 15.5.
Bez povšimnutí by situaci neměli nechat ani drobní podnikatelé, kteří na starším iPhonu vyřizují zákaznické objednávky skrze WhatsApp Business.
Na Androidu 5 už komunikátor nefunguje
Zcela odlišná a podstatně méně příjemná situace panuje ve světě Androidu. Zde byl pomyslný řez proveden již 8. září 2026, kdy byla ukončena podpora pro verze Android 5.0 a Android 5.1 Lollipop.
Tyto systémy spatřily světlo světa v letech 2014 a 2015 a v současnosti už na nich komunikátor vůbec nefunguje. Ze zařízení s tímto systémem již neodešlete ani nepřijmete jedinou zprávu.
Vstupní branou pro fungování WhatsAppu je nyní Android 6.0 Marshmallow nebo novější.
Pokud výrobce vašeho telefonu v minulosti nevydal novější sestavení a vy jste uvízli na pětkové řadě, softwarová aktualizace vám nepomůže a jediným řešením zůstává pořízení novějšího telefonu. Poklidné spaní navíc nemají ani ti, jejichž přístroj běží na Androidu 6, neboť i zde podpora ze strany Googlu postupně slábne.
Nezapomeňte na včasnou zálohu zpráv
S výměnou zařízení se úzce pojí otázka uchování historie zpráv. Před jakýmkoliv zásahem či nákupem nového přístroje je naprosto klíčové provést důkladnou zálohu chatů přímo v nastavení aplikace.
Samotný WhatsApp totiž historii konverzací centrálně na svých serverech neukládá, a pokud o ni přijdete, už ji nikdo nevrátí.
Majitelé iPhonů by měli před samotnou instalací nového softwaru zálohovat celý telefon přes iCloud nebo počítač a mít telefon připojený k nabíječce a stabilní Wi-Fi síti.
Jestliže v iPhonu dochází úložný prostor, systém dokáže dočasně odložit některé aplikace a po dokončení procesu je vrátit zpět. Pokud by instalace přes Wi-Fi selhala, lze ji provést kabelem přes počítač.
Úskalí při přechodu na nový telefon
Pokud přecházíte ze starého Androidu na nový model se stejným systémem, historii snadno obnovíte prostřednictvím Disku Google nebo lokálního souboru z paměti.
U verzí Android 5 však může nastat technický zádrhel, kdy se novou zálohu v nefunkční aplikaci již nepodaří vygenerovat, a budete se muset spokojit se starším archivem.
Zásadní komplikace nastává při změně značky a přechodu na jinou platformu. Při přechodu z Androidu na iPhone nedokáže WhatsApp v jablečném systému původní zálohu z Androidu načíst.
Důležité je pamatovat také na to, že dotaz na obnovu dat ze zálohy se zobrazí pouze při prvotním spuštění aplikace na novém přístroji. V pozdějším nastavení už tuto možnost nenajdete.
Zpoplatnění se běžných uživatelů netýká
V souvislosti s těmito technickými změnami se mezi lidmi objevila řada fám o plošném zpoplatnění zpráv pro běžné uživatele. Tyto obavy jsou neopodstatněné.
Běžná soukromá komunikace mezi lidmi zůstává i nadále zcela bezplatná. Stejně tak nemusí mít obavy malí živnostníci, kteří ke komunikaci využívají bezplatnou mobilní aplikaci WhatsApp Business.
Úpravy platebních podmínek, které vešly v platnost 1. října 2026, dopadají výhradně na velké firmy napojené na placené rozhraní WhatsApp Business Platform.
To využívají například zákaznická centra, e-shopy k zasílání notifikací nebo bankovní domy. Mateřská společnost Meta těmto subjektům ponechává bez poplatku pouze prvních 1 000 servisních odpovědí měsíčně pro každé firemní telefonní číslo, přičemž každou další odeslanou zprávu již podnikům standardně účtuje.
Zkontrolujte si telefon včas
Závěrečné doporučení je jednoduché. Nečekejte, až vám aplikace jednoho dne odmítne poslat zprávu, a zkontrolujte verzi svého operačního systému v nastavení telefonu hned teď.
Pokud máte iPhone 6s, 7 nebo původní SE, stačí vám několik kliknutí a instalace opravy od Applu.
Jestliže však váš starší telefon spoléhá na Android 5 a aktualizaci již nenabízí, je nejvyšší čas vybrat modernější přístroj, abyste neztratili kontakt se svými blízkými.
Zdroje článku: dotekomanie.cz, medium.seznam.cz, arecenze.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská