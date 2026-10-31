Lyžaře čeká nepříjemné překvapení. Předpověď na letošní zimu nevěstí nic dobrého, varuje meteorolog

Nadcházející zimní sezona nemusí přinést takové podmínky, v jaké doufají milovníci lyžování. Přestože se v Alpách v posledních dnech ochladilo a sněžení zasáhlo i polohy pod hranicí 2 000 metrů nad mořem, meteorologické modely naznačují možnost dalšího oteplení. Italský meteorolog Mattia Gussoni upozornil, že výraznější ochlazení nemusí přijít ani během prosince a začátku ledna. Podobným směrem ukazují také říjnové sezonní výhledy evropských meteorologických center, které pro značnou část kontinentu upřednostňují teplotně nadprůměrnou zimu. To ovšem neznamená, že nebude vůbec sněžit nebo že se všechny alpské oblasti budou potýkat s jeho nedostatkem. Rozhodující budou konkrétní teploty, množství srážek a nadmořská výška jednotlivých středisek.
Začátek zimy může lyžařům zkomplikovat oteplení
Největší nejistota se týká začátku hlavní lyžařské sezony, kdy řada evropských středisek očekává první výraznější přívaly turistů. Pokud se prosadí teplejší proudění, může sněhová hranice vystoupat do vyšších nadmořských výšek a srážky budou v níže položených oblastech přecházet do deště. Čerstvě napadaný sníh se navíc při vyšších teplotách nemusí udržet dostatečně dlouho, aby vytvořil souvislou pokrývku. Provozovatelům skiareálů by tak mohly vzniknout komplikace s přípravou sjezdovek, zejména tam, kde jsou závislí na přírodním sněhu. Ani technické zasněžování totiž nelze využívat bez ohledu na počasí, protože jeho účinnost závisí především na teplotě a vlhkosti vzduchu. Výhodnější podmínky proto mohou mít vysoko položené areály a ledovcová střediska, kde bývá během zimních měsíců zpravidla chladněji.
Do počasí zasáhne mimořádně silný klimatický jev
Jedním z hlavních faktorů letošní zimy bude El Niño, tedy rozsáhlé oteplení povrchových vod v tropické části Tichého oceánu, které ovlivňuje atmosférickou cirkulaci. Tento jev se během podzimu 2026 výrazně zesílil a americké meteorologické centrum v říjnovém výhledu upozornilo na vysokou pravděpodobnost jeho mimořádné intenzity. Podle tehdejších propočtů existovala více než 83procentní pravděpodobnost, že silné až velmi silné El Niño přetrvá také v období od ledna do března 2027. Jeho vliv na evropské počasí je však mnohem složitější než například v některých částech Ameriky. Samotná přítomnost tohoto jevu proto neznamená automaticky teplou zimu bez sněhu. Výsledné počasí v Alpách budou ovlivňovat také tlakové útvary nad Atlantikem, směr proudění a vývoj jednotlivých zimních bouří.
Evropské modely naznačují teplejší zimu
Říjnové sezonní předpovědi evropské klimatické služby ukazují pro většinu Evropy zvýšenou pravděpodobnost nadprůměrných teplot během nadcházející zimy. Zajímavé ovšem je, že současně nevylučují ani nadprůměrné množství srážek v řadě evropských oblastí. Teplejší zima tedy nemusí být automaticky suchá, přestože v některých horských střediscích může místo sněžení častěji pršet. Některé specializované lyžařské výhledy dokonce předpokládají v určitých částech Alp nadprůměrné sněhové úhrny, především v pozdější fázi sezony. Pro lyžaře je proto důležité rozlišovat mezi celkovým množstvím napadaného sněhu a tím, jak dlouho se sněhová pokrývka skutečně udrží. I zima s několika vydatnými sněhovými epizodami totiž může být jako celek teplotně nadprůměrná.
V Česku se výraznější zimní nástup zatím nepotvrzuje
Také český listopad má podle aktuálního měsíčního výhledu přinést převážně teploty odpovídající dlouhodobému průměru. Meteorologové očekávají, že první listopadové týdny budou relativně suché, zatímco později by mohlo srážek přibývat. Ve druhé polovině listopadu navíc není vyloučeno období s nadprůměrnými teplotami. Pro české hory to znamená, že případné první sněžení ještě nemusí představovat začátek trvalé zimní sezony. Přesnější odhad podmínek pro prosincové lyžování přinesou až kratší předpovědi během následujících týdnů. Sezonní výhledy totiž popisují především pravděpodobný charakter počasí za celé měsíce, nikoli konkrétní sněžení nebo teploty během vánočních svátků.
zdroje: climate.copernicus.eu, ecmwf.int