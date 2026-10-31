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Lyžaře čeká nepříjemné překvapení. Předpověď na letošní zimu nevěstí nic dobrého, varuje meteorolog

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První sníh už pokryl některé alpské vrcholky a lyžařská střediska postupně zahajují zimní sezonu. Nové dlouhodobé předpovědi však přinášejí varování. Nadcházející zima může být v Evropě teplejší než obvykle a zejména níže položené skiareály by mohly mít problémy s nedostatkem sněhu. Výraznou roli přitom může sehrát klimatický jev El Niño, který letos dosahuje mimořádné intenzity.
Lyžaře čeká nepříjemné překvapení. Předpověď na letošní zimu nevěstí nic dobrého, varuje meteorolog

Lyžaře čeká nepříjemné překvapení. Předpověď na letošní zimu nevěstí nic dobrého, varuje meteorolog

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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