Kam se poděl Perseus ze Souboje Titánů? Hamlinovi zničila filmovou kariéru role v gay klasice

Herců nerozlučně spjatých s jedinou úspěšnou rolí pracovalo a pracuje v Hollywoodu nespočet. Jedním takovým (ne)šťastlivcem je také dnešní pětasedmdesátiletý oslavenec Harry Hamlin, jehož tvář nepotřebuje věhlasnou jmenovku. Perseus z kultovního Souboje Titánů, roku 1987 zvolený nejvíc sexy mužem světa, posbíral čtyři nominace na Zlatý glóbus a hrál i v jednom z nejlepších seriálů století. V kinech se za čtyři dekády po porážce Krakena přesto moc neohřál, jelikož projevil nebývalou a tehdy ještě trestanou hereckou odvahu.
Jeho výraznou, opravdu až anticky tvarovanou tvář pozná okamžitě každý, kdo někdy v televizi zahlédl často reprízovanou klasiku Souboj Titánů. Kouzelná výprava do řecké mytologie s triky Raye Harryhausena se stala po zásluze kultovním snímkem a pro tehdy třicetiletého Hamlina znamenala průlom, o němž ve filmových kruzích snil teprve pět let. A navíc mohl pracovat se svým hereckým vzorem. „Když jsem vyrůstal a učil se herectví, byl pro mě Laurence Olivier největším vzorem. Pak jsem dostal příležitost s ním pracovat, a právě proto jsem kývl na Souboj Titánů – abych se s ním mohl setkat.“ Jako neohrožený Diův syn Perseus si rychle získal obdiv milionů ženských fanynek a také jedné slavné herecké kolegyně, která s ním na filmu pracovala.
Švýcarka Ursula Andress, již si svět pamatuje z první bondovky Dr. No, ztvárnila ve filmu bohyni lásky Afroditu. V době natáčení jí bylo 44 a údajně vystupovala s arogancí velké hvězdy, přičemž zpočátku naopak odmítala s nezkušeným mladým hercem natáčet. Ve skutečnosti se však údajně bránila tomu, že jí fešný Hamlin učaroval. Na jejich románek zavzpomínala Hamlinova současná žena, známá seriálová herečka Lisa Rinna, podle níž Andress svého mladšího kolegu nakonec oslovila. „Svěřil se mi, že si ho k sobě zavolala a řekla mu: ‚Harry, přijď ke mně do pokoje.‘ A on to udělal, ve svých 28 letech, a ona té noci poprvé otěhotněla,“ prozradila v show Real Housewives.
Hamlin a Andress randili pouze tři roky, a přestože byli zasnoubení, vztah jim nevydržel. Mají spolu syna Dimitriho, přičemž Hamlin je už tři dekády šťastně ženatý s Rinnou, s níž má další dvě děti – Delilah a Amelii. Andress se k jejich rozchodu ve své době krátce vyjádřila pro magazín People: „Chtěla jsem s ním být, ale pro Harryho byla na prvním místě jeho kariéra.“
Není se čemu divit, Hamlin byl po úspěchu Souboje titánů v hledáčku prestižních studií a mohl si vybírat zajímavé role, ačkoli zrovna bájné dobrodružství s Medusou a Pegasem nebylo z těch, které by dbalo na vrstevnaté komplexní herectví. Sám Hamlin koneckonců o další trikové filmy nejevil zájem, což dal ve vzpomínkách z roku 2020 jasně najevo. „Harryhausenovy filmy jsem miloval. Okamžitě vás vtáhnou do děje a nepustí. Vždyť ten kyklop ze Sindibádových dobrodružství – no řekněte sami! Naprostá šílenost. A na tehdejší poměry nádherně zpracovaná stop-motion animace. (…) V deseti letech mi ty filmy připadaly fascinující. Když mi bylo dvacet, už jsem je považoval za docela lacinou podívanou. Rád jsem se na ně díval, ale jako herec jsem v nich rozhodně nechtěl hrát. V tomhle ohledu jsem byl tak trochu snob.“
Hamlin tak místo dalších spektáklů kývnul na tehdy kontroverzní, snad opravdu trochu snobskou gay romanci Making Love. Herec ji chtěl za každou cenu natočit coby hloubavé a vyspělé dílo, které – v dobrém i ve zlém – předběhlo svou dobu. „Všichni ten film vlastně odmítli,“ vyjádřil se v rozhovoru pro USA Today. „Studio šlo po každé velké hvězdě, ale nikdo nekývl, protože jen pomyšlení na svět, v němž žijí gayové, nebylo v té době stále možné,“ dodal.
Podle něj byl snímek kontroverzní především zvoleným tématem. „Evidentně přišel moc brzy. Minimálně o 10 let. A kompletně ukončil mou kariéru,“ povzdechl si při vzpomínce na zpětně oceňované dílo Arthura Hillera (Love Story), které bylo prvním filmem od velkého studia zabývajícím se homosexuálním vztahem, konkrétně pak z tolerantního a sympatizujícího hlediska. Jeho premiéra se odsunula kvůli rozhořčení tehdejšího majitele studia Fox, konzervativního magnáta Marvina Davise, jenž nechtěl mít s „filmem o buznách“ nic společného. Making Love se na vlně vlažných kritik svezlo k ještě chladnějším tržbám a skutečně se stalo Hamlinovým posledním studiovým filmem.
Oživení přišlo až roku 1986, kdy se stal televizní hvězdou díky seriálu Právo v Los Angeles. Za ztvárnění advokáta Michaela Kuzaka, s nímž vydržel do roku 1991, získal tři nominace na Zlatý glóbus. Roku 1987 jej rovněž zvolili nejvíc sexy mužem světa v každoroční prestižní anketě časopisu People. A to přitom o zdánlivě lukrativní zakázku zprvu nestál. „Z finančních důvodů jsem tu nabídku několikrát odmítl, protože na mě jednoduše neměli dost peněz,“ prozradil Hamlin serveru Gold Derby. „Navíc jsem nechtěl hrát v televizním seriálu. Na televizi jsem se moc nedíval. Dokonce si nejsem jistý, jestli jsem vůbec nějakou měl doma.“
Scénář a také tvůrčí i herecké zázemí jej ovšem přesvědčily a Hamlin nakonec vymýšlel nejrůznější způsoby, jak charakter Michaela Kuzaka zatraktivnit a ozvláštnit, od basketbalového koše v kanceláři až po neustálé pojídání ve scénách, kdy advokát na někoho vyčkává (Brad Pitt byl možná fanouškem). Hamlin, jemuž dle vlastních slov nadlouho skončila filmová kariéra, se tak díky první televizní zakázce dostal na titulky těch největších časopisů v zemi.
Seriálovým hercem už Hamlin víceméně zůstal, po přelomu tisíciletí našel stabilní práci například ve Veronice Mars nebo Shameless. Od šesté sezóny se rovněž připojil k show Šílenci z Manhattanu (Mad Men), kterou New York Times nedávno zvolil třetím nejlepším seriálem století. Se svou ženou Rinnou si také vyzkoušel reality show Harry Loves Lisa, která se zaměřila na jejich rodinný život. Na filmových plátnech si ho tak většina lidí opravdu pamatuje pouze jako Persea, který setne hlavu Medúsy, odrazí útok obřích škorpionů a na okřídleném Pegasovi spěchá na záchranu Andromedy. A vypadá přitom tak dobře, že první bondgirl světa na něj sešle své božské zaklínadlo.
On sám je však podle všeho pyšný na svou účast v následujícím snímku, jenž mu coby první film o gayích z produkce majoritního studia u producentů dost zavařil. „Neuplyne týden, aby za mnou lidé nepřicházeli v supermarketu nebo kdekoli na ulici a neděkovali mi, že jsem ten film natočil. To myslím vážně,“ uzavřel vyprávění pro USA Today se vztyčenou hlavou. V kinech se Hamlin naposledy objevil roku 2023, kdy dělal pomyšlení důchodkyním Jane Fondové, Sally Field či Ritě Moreno v oldies komedii Osmdesátky. V televizi je stále aktivní a na Prime Video ho zastihnete ve dvou sériích Čarodějnice z Mayfairu s Alexandrou Daddario.
Podívejte se na žebříček nejlepších herců podle databáze Kinoboxu.
Zdroje: Gold Derby, Real Housewives, USA Today, People, It Came From…