Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kam se poděl Perseus ze Souboje Titánů? Hamlinovi zničila filmovou kariéru role v gay klasice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herců nerozlučně spjatých s jedinou úspěšnou rolí pracovalo a pracuje v Hollywoodu nespočet. Jedním takovým (ne)šťastlivcem je také dnešní pětasedmdesátiletý oslavenec Harry Hamlin, jehož tvář nepotřebuje věhlasnou jmenovku. Perseus z kultovního Souboje Titánů, roku 1987 zvolený nejvíc sexy mužem světa, posbíral čtyři nominace na Zlatý glóbus a hrál i v jednom z nejlepších seriálů století. V kinech se za čtyři dekády po porážce Krakena přesto moc neohřál, jelikož projevil nebývalou a tehdy ještě trestanou hereckou odvahu.
Kam se poděl Perseus ze Souboje Titánů? Hamlinovi zničila filmovou kariéru role v gay klasice

Kam se poděl Perseus ze Souboje Titánů? Hamlinovi zničila filmovou kariéru role v gay klasice

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Legendární Fantom opery v moderním hávu. Klasika s dcerou filmových hvězd vstoupila do kin
Legendární Fantom opery v moderním hávu. Klasika s dcerou filmových hvězd vstoupila do kin
Kinobox Daily: Fantasy, která měla nahradit Harryho Pottera. Zlatý kompas navazuje na pohádky z 80. let
Kinobox Daily: Fantasy, která měla nahradit Harryho Pottera. Zlatý kompas navazuje na pohádky z 80. let

Zlatý kompas (The Golden Compass) je fantasy Chrise Weitze na motivy románu Philipa Pullmana, prvního dílu...

„Film začnu mít rád, když se začne chovat nepředvídatelně," říká dokumentární režisér Vít Klusák
„Film začnu mít rád, když se začne chovat nepředvídatelně," říká dokumentární režisér Vít Klusák

Dokumentární snímek Jediná vteřina sleduje skutečné příběhy čtyř viníků fatálních dopravních nehod, kteří...

Láska plná předsudků. Nový trailer Pýchy a předsudku ukazuje jiskření mezi Lizzy a Darcym
Láska plná předsudků. Nový trailer Pýchy a předsudku ukazuje jiskření mezi Lizzy a Darcym

Dvě století staré romantické drama stále dokáže rozbušit srdce a přimět člověka pochybovat o vlastních...

Jediná vteřina dokáže zasáhnout, vyděsit a přitom nikoho nesoudit. Působivý dokument vás naučí jezdit opatrně
Jediná vteřina dokáže zasáhnout, vyděsit a přitom nikoho nesoudit. Působivý dokument vás naučí jezdit opatrně

Dokumentární filmy Víta Klusáka jsou fenoménem samy o sobě, zároveň jsou pro publikum dost rozeznatelné a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.