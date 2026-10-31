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Slavia řádila v Jablonci. Sešívaní nastříleli pět gólů a připsali historické vítězství

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Fotbalisté Slavie zvítězili ve 13. ligovém kole v Jablonci 5:0 a uštědřili mu nejvyšší domácí porážku v samostatné historii. V první půli poslal Pražany do vedení Mubarak Suleiman. Po změně stran se prosadili Emmanuel Ayaosi, Ange N'Guessan a znovu Suleiman, skóre uzavřel střídající Danijel Šturm.
Slavia řádila v Jablonci. Sešívaní nastříleli pět gólů a připsali historické vítězství

Slavia řádila v Jablonci. Sešívaní nastříleli pět gólů a připsali historické vítězství

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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