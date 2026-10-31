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Počet podnikatelů v Česku vzrostl o téměř 38 tisíc, meziročně o 43 % více

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Dennívýzva
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V Česku od ledna do září 2026 přibylo více podnikatelů než ve stejném období loňského roku. Podle analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau zahájilo podnikání 76 629 fyzických osob, zatímco 38 832 jich svou činnost ukončilo. Čistý přírůstek činil 37 797 osob, meziročně o 43 % více.
Počet podnikatelů v Česku vzrostl o téměř 38 tisíc, meziročně o 43 % více

Počet podnikatelů v Česku vzrostl o téměř 38 tisíc, meziročně o 43 % více

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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