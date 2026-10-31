Slovan uspěl v Pardubicích 2:1, o výhře rozhodl bývalý domácí hráč Sychra

Slovan vstoupil do zápasu aktivně. Po několik akcí se liberečtí drali do vápna, tam ale nebyli góloví. Po čtvrthodině hry se do zakončení dostali také domácí. Zpoza vápna to zkusil Botos, Koubek byl však v pozoru a míč lapil do náručí. Vzápětí měl šanci i Slovan. Po standardní situaci se dostal míč až na hlavu Mikulenky, který ale nedokázal dát míči dostatečnou razanci a branku neohrozil. Z brejku pak unikal Tanko. Míč se mu však zapletl mezi nohama a vracející se Mikula znervóznil soupeře. Z akce tak nic nebylo.
Ve 28. minutě pak přišel centr z levé strany na zadní tyč, kde si nabíhal opět Tanko. Balon jen o kousek netrefil a Slovan si mohl oddychnout. Poté přišla další velká šance Pardubic. V podobné situaci, jako se nacházel předtím Tanko, byl Drchal. Ve velké šanci ale netrefil branku. Na druhé straně se k hlavičce dostal Mikula. Brankář Neuman byl ale připraven. Obdobnou šanci měly Pardubice, když hlavou zakončoval Samuel, branku však těsně minul.
Ve 40. minutě posílal střílený centr do vápna soupeře Dulay a trefil při tom ruku jednoho z obránců. Po přezkoumání u VARu ale hlavní sudí Orel penaltu odvolal. Na opačné straně vyslal prudkou ránu Michal Hlavatý a brankář Koubek musel vytasit perfektní zákrok. V nastaveném čase to ještě zkoušel obstřelem na zadní tyč Samuel, balon ale mezi tři tyče nezamířil, a tak se šlo do kabin za stavu 0:0.
Na začátku druhého poločasu se ke střele dostal Drchal. Tomáš Koubek ale jeho ránu k tyči pokryl. Na druhé straně vybojoval míč Kušej a levou nohou zkusil překvapit brankáře Neumana. Levou tyč ale těsně minul. V 50. minutě ale přišla dobrá akce od Slovanu, když z pravé strany centroval po zemi Kušej a ve vápně se nejlépe zorientoval Lukáš Mašek, který placírkou uklidil míč do sítě - 1:0.
Radost ale netrvala dlouho. O tři minuty později se po pravé straně prosadil Godwin a naservíroval míč Václavovi Drchalovi před otevřenou brankou - 1:1.
Aktivní Kušej centroval z přímého kopu do vápna, kde vyhledal Hůlku. Brankář si ale poradil. V 65. minutě se ke střele dostal Vojtěch Sychra, jenž se trefil na vzdálenější tyč. Branku pak z úcty k soupeři neslavil - 2:1.
V 80. minutě se liberečtí dostali do brejku ve čtyřech proti třem. Šanci však nedokázali zužitkovat a Lexa zakončoval pouze slabou střelou k tyči, kde byl brankář domácích připraven. O pět minut později vybojoval míč Bužek a vyslal prudkou ránu, kterou musel hasit brankář Neuman. To byla definitivní tečka za zápasem a Slovan se tak mohl radovat z vítězství 2:1.
FK Pardubice - FC Slovan Liberec 1:2 (0:0)
Branky: 53. Drchal (Godwin) - 50. Mašek (Kušej), 65. Sychra (Lexa)
Žluté karty: 90+3. Hodouš - 63. Botos
Rozhodčí: P. Orel - J. Kříž, J. Šůma (J. Beneš) - VAR: J. Adámková, AVAR: A. Bohata.
Počet diváků: 2982