Geniální, ale křehká biologická past: Jak jedinečné mikroklima v Libyi stvořilo a pak navždy zahubilo legendární rostlinu. Příběh silphia je jedním z největších paradoxů starověku. Řecký a římský svět znal jen málo komodit, které by se vyvažovaly přímo stříbrnými denáry.
Přesto ani přísné státní kvóty, regulovaný sběr ani tajné zásoby v římských pokladnicích nedokázaly zabránit jeho kompletnímu zmizení z povrchu zemského. Dnešní botanika ukazují, že viníkem nebyla pouhá lidská chamtivost, ale vnímavá biologická podstata rostliny, která striktně odmítala lidskou kontrolu.
Koření, lék a platidlo vážené na váhu stříbra
Theofrastos, otec botaniky, popisuje silphium jako mohutnou rostlinu příbuznou feruli – se silným stonkem, listy podobnými celeru a širokým plochým plodem. Nejcennější byla její hustá šťáva zvaná laser.
- V gastronomii: Nejdražší a nejvyhledávanější koření antického Středomoří.
- V medicíně: Univerzální všelék na trávení, horečky i uštknutí.
- V gynekologii: Klíčový prostředek k vyvolání menstruace a jako spolehlivé přírodní antikoncepční či abortivní médium.
Cena byla astronomická. Plinius Starší uvádí, že laser se na trhu vyvažoval přímo stříbrnými mincemi. Když Julius Caesar v roce 49 př. n. l. vybíral státní pokladnu, leželo v ní vedle zlata přibližně 680 kg (1 500 liber) této vzácné pryskyřice. Mimořádná cena vedla ke vzniku rozsáhlého černého trhu – pravé silphium se běžně pančovalo gumou, drcenými boby či jinými druhy pryskyřic.
Tip: Kapverdské ostrovy: 1 700 Britů žaluje TUI po nemoci z dovolené. Měla to být vysněná dovolená u moře.
Náhledové foto: Pixabay
Pás na okraji Sahary: Proč odmítalo pěstování?
Hérodotos vymezil výskyt silphia do nepatrného území v severovýchodní Libyi – do historického regionu Kyrenaika. Právě tam se specifické vlhké středomořské klima střetává s horkým saharským vzduchem a vytváří unikátní mikroklima.
- cca 630 př. n. l.: Založení Kyrény a začátek obchodu Řečtí osadníci zakládají v Libyi město Kyréné. Objevují divoce rostoucí silphium a budují na něm obrovské bohatství (rostlina se dostává i na cyrenajské mince).
- 49 př. n. l.: Státní poklad v Římě Julius Caesar zabavuje státní rezervy, ve kterých se nachází přes 680 kg vzácné pryskyřice laser pro vojenské i státní účely.
- cca 60 n. l.: Poslední dar císaři Neronovi Plinius zaznamenává, že v Kyrenaice byl nalezen už jen jediný stonek silphia. Ten byl vytržen a poslán jako kuriozita císaři Neronovi.
- 2021: Moderní botanické průlomové studie Publikace studie v časopise Frontiers in Conservation Science odhaluje ekologický mechanismus zániku rostliny skrze dormanci semen.
Theofrastos si všiml zásadního detailu: silphium odmítalo pěstování. Nejenže neroslo v zahradách, ale jakmile zemědělci zorali novou půdu nebo pastevci rozšířili pastviny, rostlina z daného místa natrvalo zmizela. Kyrenaika proto zavedla přísný systém těžebních koncesí a určovala přesné kvóty pro sběr kořenů.
Hledání ztraceného pokladu: Je silphium definitivně pryč?
Otázka, zda je silphium zcela vyhynulé, zaměstnává botaniky dodnes. V posledních letech vzbudila rozruch Ferula drudeana – divoká ferule objevující se v turecké Anatolii, kterou botanik Mahmut Miski označil za možného potomka či samotné silphium. Ačkoliv má podobný chemický profil i účinky, antické prameny vázaly pravé silphium výhradně na libyjskou Kyrenaiku, nikoliv na Malou Asii.
Zdroje info: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2021.788752/full, https://www.nationalgeographic.com/history/article/miracle-plant-silphium-antiquity, https://www.bbc.com/future/article/20170907-the-mystery-of-the-lost-roman-herb
Náhledové foto: Pixabay
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